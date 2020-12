La poste d’Arménie émet une série de timbres avec surtaxe au profit du Fonds d’assurance des soldats Arméniens

Aujourd’hui 22 décembre HayPost la poste arménienne a procédé à l’émission d’une série de 7 timbres-poste consacrée aux héros Arméniens du passé et d’aujourd’hui. La série est émise en 10 000 exemplaires et chaque timbre dispose d’une surtaxe de 500 drams avec la mention en arménien et en anglais « nous allons gagner » qui seront reversés au profit du Fonds d’assurance des soldats Arméniens.

Les timbres-postes représentent les statues des personnalités et héros Arméniens avec au fond l’image de la nature de l’Artsakh (Haut-Karabagh). La série rend hommage au héros David de Sassoun (120 drams), la Danse des montagnes (220 drams), le célèbre clown Leonid Yengibaryan (230 drams), le père Komitas (280 drams), le peintre Martiros Sarian (330 drams), le compositeur Arno Babadjanyan (380 drams) et l’inventeur de l’alphabet arménien Mesrop Machtots (500 drams).



HayPost a également mis en circulation la série des 7 timbres-poste avec un coupon avec une surtaxe de 5 000 drams représentant l’image du soldat héros Albert Hovhannisyan lors des combats en Artsakh.

Krikor Amirzayan