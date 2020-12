Les 62 civils Arméniens prisonniers des Azéris se portent bien et devraient être transférés en Artsakh prochainement

Le général Roustam Mouradov le commandant des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh a indiqué aux députés arméniens Sofia Hovsepyan, Nazéli Baghdasaryan et aux proches des 62 Arméniens civils capturés par l’Azerbaïdjan qu’ils étaient en sécurité et que leur vie n’était pas en danger. Cette semaine la Russie s’adressera à Bakou pour fixer la date du retour de ces prisonniers en Artsakh. Le retour de ces civils Arméniens est à saluer. Mais la question est de savoir pourquoi et par quel droit les forces azéries se comportent ainsi avec la population civile arménienne qui vit dans ses villages arméniens sur ses terres de l’Artsakh ? Et l’Azerbaïdjan qui prend le rôle du « gentil » qui libère des prisonniers Arméniens devrait être sanctionnée pour les avoir capturé.

Krikor Amirzayan