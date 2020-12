Pachinian continue à mettre en avant un soutien populaire pour son mouvement

Au milieu des manifestations de l’opposition à Erevan, le Premier ministre Nikol Pachinian a insisté hier pour dire qu’il bénéficiait toujours du soutien populaire et que sa démission était principalement recherchée par « l’élite » arménienne qu’il a renversée en 2018.

Pachinian a affirmé que l’opposition et d’autres groupes qui tentaient de le renverser à la suite de la guerre au Haut-Karabakh se dressaient contre « le peuple ».

« L’élite » qui a perdu le pouvoir en Arménie à la suite de la Révolution de 2018 essaie de se venger, a-t-il écrit sur Facebook. Et nous ne parlons pas seulement de l’élite politique, mais aussi de tous ceux qui avaient des privilèges jusqu’en 2018 et ne les ont plus eu depuis. »

« Ainsi, la véritable confrontation n’est pas entre le gouvernement et l’opposition mais entre le peuple et l ’« élite » qui a perdu ses privilèges en 2018 », a-t-il précisé, ajoutant qu’il appartenait au « peuple » de décider s’il devait rester au pouvoir.

Pachinian a publié la déclaration peu de temps avant qu’une coalition de 17 partis d’opposition ne reprenne les manifestations à Erevan pour l’obliger à céder le pouvoir à un gouvernement intérimaire qui organiserait des élections législatives anticipées d’ici un an.

Les partis qui composent le Mouvement pour le Salut de la patrie ont appelé la semaine dernière à une grève générale et au boycott des cours universitaires le 22 décembre. Un de leurs dirigeants a affirmé que ce serait « le jour le plus décisif » de leur campagne pour un changement de régime.

Les forces d’opposition tiennent Pachinian responsable de la défaite de la partie arménienne dans la guerre et pensent qu’il n’est pas capable de faire face aux nouveaux défis sécuritaires auxquels l’Arménie est confrontée. Leurs demandes de démission et de formation d’un gouvernement intérimaire ont été soutenues par le président Armen Sarkissian, l’Église apostolique arménienne et d’éminentes personnalités publiques d’Arménie et de sa diaspora.

Pachinian a fait face à des manifestations de colère lundi alors qu’il se dirigeait vers la province de Syunik, dans le sud-est de l’Arménie, dans l’espoir de rassurer les résidents locaux sérieusement préoccupés par leur sécurité après le retrait des troupes arméniennes des districts azerbaïdjanais adjacents à Syunik. Les protestations l’ont contraint à écourter la visite.