Le directeur national du renseignement américain soumettra au Congrès une évaluation du statut du Karabakh

Le Congrès des Etats-Unis appelle l’administration américaine à fournir un rapport détaillé sur l’agression dans et autour de l’Artsakh (Haut-Karabakh), exigeant une analyse détaillée de l’impact de l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie et ses ramifications sur l’équilibre des pouvoirs dans la région du Caucase , a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

La demande du Congrès pour le rapport sur l’Artsakh est incluse dans le projet de loi sur l’aide étrangère pour l’exercice 2021 (FY2021) (HR133), adopté par la Chambre parallèlement au plan de relance COVID-19 plus tôt aujourd’hui. Le Sénat devrait voter sur la mesure plus tard dans la soirée. Il est similaire aux propos du président du comité du renseignement de la Chambre, Adam Schiff (D-CA), dans la loi sur l’autorisation du renseignement FY2021, dont le leadership a été essentiel pour son inclusion dans le projet de loi sur l’aide étrangère. La mesure a également maintenu le soutien à l’article 907 de la loi de soutien à la LIBERTÉ, qui limite l’aide américaine à l’Azerbaïdjan pour son agression et le blocus continus de l’Arménie et de l’Artsakh.

Selon l’évaluation des tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, « au plus tard 90 jours après la date de promulgation de cette loi, le directeur du renseignement national soumettra aux commissions du renseignement du Congrès une évaluation écrite des tensions entre les gouvernements arménien et Azerbaïdjan, notamment en ce qui concerne le statut de la région du Haut-Karabakh. Cette évaluation comprend chacun des éléments suivants :

(1) Une identification des intérêts stratégiques des États-Unis et de leurs partenaires dans la région Arménie-Azerbaïdjan.

(2) Une description de tous les usages significatifs de la force dans et autour de la région du Haut-Karabakh et de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au cours de l’année civile 2020, y compris une description de chaque usage significatif de la force et une évaluation de qui a initié le recours à une telle force.

(3) Une évaluation de l’effet de l’assistance militaire des États-Unis à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie sur l’équilibre régional des forces et la probabilité d’un recours ultérieur à la force militaire.

(4) Une évaluation de la probabilité de tout autre recours à la force ou d’activités potentiellement déstabilisantes dans la région à court et à moyen terme.

b) FORME DE L’ÉVALUATION. - L’évaluation exigée en vertu de la présente section doit être soumise sous une forme non classifiée, mais peut contenir une annexe classifiée.

ARMENPRESS.