Benoît Payan élu maire de Marseille

169 jours, c’est le temps que Michèle Rubirola, première femme élue maire de Marseille, sera restée à la tête de la seconde ville de France.

Cheffe de file de l’union des gauches sous la bannière du Printemps marseillais, médecin auprès de la Sécurité Sociale, Michèle Rubirola avait ravi la mairie à la droite, après 25 années de règne ininterrompue par Jean-Claude Gaudin.

Dans une France tétanisée par la crise du Covid, portée par les divisions fratricides à droite et l’envie des marseillais d’un vent nouveau, elle avait surfé sur une vague panachée de vert, de rose et de rouge, symbole de cette union des gauches hétéroclites.

Après Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Marseille basculait à gauche.

Élue le 4 juillet, dans la torpeur de l’été, elle a dû céder la vacance de son fauteuil de maire à son premier adjoint, Benoît Payan quelques semaines seulement après son élection, pour raison de santé.

De retour à la mairie centrale après plusieurs semaines de convalescences, diminuée et visiblement encore soufrante, ne pouvant accomplir entièrement son rôle avec l’implication nécessaire et l’envie politique, Michèle Rubirola a annoncé le 15 décembre dernier, avec dignité et courage sa volonté de quitter ses fonctions de maire de Marseille.

Ironie de l’histoire, après un automne porteur de rumeurs insistantes, ce 21 décembre, 1er jour de l’hiver, c’est le socialiste Benoît Payan qui a été élu maire en place du visage du Printemps marseillais.

Michèle Rubirola, nommée 1re adjointe, reste élue, soulagée de cette charge trop lourde, nonobstant les violentes attaques qu’elle a subit de certains écologistes et des tentatives de déstabilisations de certains socialistes.

La presse locale et nationale avait pris place avec force pour suivre l’élection du nouveau maire, malgré le manque de suspense et l’issue certaine du scrutin, le groupe de Samia Ghali, 3e adjointe, restait solidaire de la majorité.

Benoît Payan était le seul candidat en lice. Les LR par la voix de Martine Vassal ne présentaient pas de candidat, malgré la volonté du député Guy Teissier d’en découdre avec la majorité.

Le RN du sénateur Stéphane Ravier jouait sa partition en envoyant des saillies verbales à l’intention de la majorité qui répondait bruyamment en tapant des mains sur les pupitres.

GUY TEISSIER, PRÉSIDENT DE SÉANCE

Comme le veut le protocole, c’est au doyen d’âge que revient l’honneur de présidé la séance du conseil municipal lors de l’élection du maire.

Fière d’occuper se poste, dit-il, le député a rappelé son enfance à Marseille dans le quartier de St Antoine où il a grandi.



Avec des souvenirs émus, il a évoqué sa longue carrière en politique et les nombreuses fonctions qu’il a occupés.

La communauté arménienne témoigne de son engagement et les nombreux combats menés au sein de la représentation nationale avec Valérie Boyer, présente également dans l’hémicycle Villeneuve Bargemon.

Rappelons que Valérie Boyer et Guy Teissier sont les principaux artisans des votes historiques au Sénat et à l’Assemblée pour la demande de reconnaissance par la France de la République d’Artsakh.

S’adressant à la majorité, il a dénoncé le tour de passepasse entre Michèle Rubirola et Benoît Payan, suscitant les réactions bruyantes du groupe du Printemps marseillais.

« Vous allez m’écouter 5 minutes, je vais vous supporter 5 ans et demie » a rétorqué le président de séance.

Il a assuré à la maire sortante toute la compassion du Conseil municipal.



LE GROUPE LR QUITTE L’HÉMICYCLE

Ne présentant pas de candidat, le groupe a quitté comme un seul homme l’hémicycle, Valérie Boyer et Martine Vassal en tête, suivis des autres élus, refusant de prendre part au vote.

BENOÎT PAYAN ÉLU À LA MAJORITÉ ABSOLUE

Assis auprès de Michèle Rubirola, Benoît Payan avait le sourire lorsque le scrutateur annonçait son nom comme un tic-tac régulier lors du dépouillement des bulletins.

53 voix pour, 0 abstention, le vote sans appel était applaudi par tous les élus de la majorité debout, saluant leur nouveau maire, qui étreignait et embrassait Michèle Rubirola à l’annonce du résultat.

La passation était actée.

C’est d’ailleurs par Michèle Rubirola que Benoît Payan s’est vu ceindre l’écharpe tricolore du maire de la cité phocéenne.

Une rude épreuve attend désormais le nouveau maire qui devra contenir les différentes sensibilités et appétits au sein de sa majorité et faire face à la situation financière catastrophique de la seconde ville de France.

A 42 ANS, BENOÎT PAYAN EST LE 47 ème MAIRE DE MARSEILLE

Le symbole est fort pour ce jeune militant du Parti Socialiste qui, depuis l’âge de 20 ans, a gravi les marches à pas de courses.

Présent dans les arcanes du Parti, ses connexions avec Marie-Arlette Carlotti, sénatrice et ancienne ministre de François Hollande, Olivier Faure, patron actuel du PS sont reconnues. Il a été notamment collaborateur de Michel Vauzelle à la Région et de Jean-Noel Guérini au Département.

L’HOMMAGE A MICHÈLE RUBIROLA

Avec une émotion non dissimulée, Benoît Payan a déclaré : « Je sais ton courage et tes convictions, je salue la femme libre et forte que tu es. Je veux te saluer au nom de la représentation Municipale ».

« C’EST MON HISTOIRE, CELLE D’UNE PAUVRE FAMILLE D’IMMIGRES ITALIENS »

Nouvellement installé dans le fauteuil du maire, Benoît Payan a rappelé sa passion pour sa ville et sa volonté d’apporter plus de justice et d’égalité, notamment pour les familles mal logées.

Il entend développer une économie tournée vers la mer et rendre la ville plus verte et accessible.

Fils d’immigrés, le nouveau maire a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui venus d’ailleurs ont forgé l’identité de Marseille.

« Nous sommes les héritiers de ces milliers d’hommes et de femmes qui ont survécu aux pogromes, aux génocides, aux guerres et à la misère » a affirmé Benoît Payan en citant les arméniens, les espagnols, les italiens, les juifs de Grèce, les marocains et les très nombreuses autres communautés qui composent cette société multiculturelle.

Ami fidèle des arméniens, Benoît Payan a toujours témoigné de son plein soutien, d’ailleurs parmi ses nombreux amis Azad Balalas Kazandjian, vice président du CCAF Sud, et Yannick Ohanessian, élu et adjoint auprès du maire à la Sécurité de la Ville, attestent de son engagement.

Excellent orateur, omniprésent lors des événements, en tête de toutes les manifestations, ses discours auprès de la communauté arménienne de Marseille sont toujours teintés de force et d’émotion.



Souhaitons au nouveau maire et à son équipe, la pleine réussite dans leurs fonctions pour faire briller la cité phocéenne.

Alain Sarkissian