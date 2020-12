A DIEU JACQUES ! par Denis Donikian

Ceux qui nous quittent le font toujours trop brutalement et ouvrent comme un trou noir dans nos jours qui suivent leur disparition. Les discours funéraires ont beau les bonifier, ils oublient qu’en l’homme tout est chaos et que s’y mêlent le lisse comme le rugueux, le simple autant que la complexité. Jacques Nazarian détestait les discours funéraires, lui qui obéissait pourtant à cet impératif moral qui oblige un Arménien à parler de la mort, de la mort massive, de la mort monstrueuse. C’est dire qu’il n’était à l’abri ni du rugueux, ni du complexe même s’il les camouflait de son humeur chantante ou les réveillait d’un coup de bon sens net et tranchant. Sans être un homme de vengeance ni un homme qui oublie, Jacques avait ses détestations radicales comme celle envers ses ennemis de toujours. En somme, pour cet « Amoureux de vivre à en mourir » comme l’écrit Louis Aragon dans L’Affiche rouge, son principe de vie ne valait que s’il combattait ceux qui avaient effacé des hommes, des femmes et des enfants et qui refusaient de le reconnaître. Et je ne suis pas sûr qu’il aurait été jusqu’à parodier Missak Manouchian disant : « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand ! » C’est dire aussi combien le « peuple turc » de 1915 lui aura fait du mal, et combien aujourd’hui encore ce mal continuait de le troubler. Cependant sa foi en Dieu non seulement innervait sa lutte contre l’enterrement du génocide de 1915, mais encore lui évita de s’abîmer dans ce gouffre de notre histoire. S’interdire d’oublier, et rappeler, rappeler sans cesse la dureté de ce qui est vrai et la pureté de ce qui est juste.

On peut dire que dans les années soixante, aux abords du cinquantième anniversaire, comme membre du Centre d’Études Arméniennes créé par Georges Khayiguian, Jacques n’a jamais cessé de jouer le rôle de petit caillou dans la chaussure du négationnisme turc. Petit caillou à l’époque quand la diaspora était encore plongée dans son sommeil traumatique. Petit caillou que ces premières commémorations initiées par le même Centre d’Études Arméniennes. Petit caillou que cette brochure du même Centre d’Études Arméniennes courageusement et rageusement intitulée Deuil National Arménien à laquelle Jacques Nazarian, autodidacte, contribua en écrivant le chapitre consacré aux conséquences des massacres. C’est dans ce creuset du Centre que des militants accomplis comme lui et sa femme Jeannette, comme Robert Donikian et son épouse Emma, les couples de Diran Khayiguian et de son frère Georges, ou comme Vahagn Garabédian, côtoyaient dans une même obsession antinégationniste des jeunes qui cherchaient encore à s’affirmer comme Kégham Kévonian, Manoug Atamian, Vartkès Solakian, Raymond Kévorkian, Jacques Donabédian, moi-même et tant d’autres qui allaient s’illustrer dans la même voie. Avec le recul, on peut affirmer que ces premières expressions de lutte contre le mutisme de l’État turc devaient donner naissance, à partir de 1965, aux livres majeurs sur le génocide, à la multiplication des commémorations, à l’engagement prononcé des militants, dont certains passés par le Centre, à l’idée de responsabiliser les personnalités politiques, à la prolifération des conférences et des manifestations… Depuis le cinquantenaire, les Arméniens n’ont plus peur. Et s’ils disent qu’ils n’ont pas oublié, c’est pour dire que tout peut recommencer. Le petit caillou dans la chaussure du négationnisme est maintenant devenu un rocher. A telle enseigne que l’affirmation « Arménie 1915, l’extermination d’un peuple », qui creva de son éclair le ciel narquois du négationnisme il y a cinquante ans, au cours de conférences faites à Marseille, Lyon et Paris, vient d’éclater au grand jour pour montrer au monde entier qu’elle était vraie et monstrueuse, impunie et proliférante tant l’alliance des deux frères en génocide que sont Erdogan et Aliev exprime sans vergogne la même haine anti-arménienne qu’en 1915.

Le 24 mai 1964, au Palais de l’UNESCO, c’est à Jacques l’autodidacte que revint la tâche difficile de faire éclater le scandale du génocide oublié de 1915, à l’occasion de la XVe Journée Nationale contre le racisme, l’antisémitisme et pour la Paix. C’est à lui que revient la formule choc : PRIME au CRIME, laquelle résume tout, le passé arménien mais aussi son présent. « PRIME AU CRIME ! » aurait encore pu dire Jacques Nazarian en ces jours sombres où des soldats et des civils arméniens se font décapiter, qu’ils soient morts ou même encore vivants.

Enfin, je me souviens du soir où descendant en stop à Marseille pour préparer la grande conférence de la Salle Vallier, je me suis arrêté chez les Nazarian à Montélimar. J’arrivais au moment du repas. Je me souviens de la prière, du recueillement et de tous ces enfants auxquels Jacques et Jeannette avaient donné les clés de leur épanouissement. Or, tout en les instruisant sur le génocide, ils se sont bien gardés de les enfermer dans la mémoire et dans l’histoire. Comment ? Par la musique. Car la musique atténue cette mort que porte en lui tout Arménien infecté par le poison du génocide. Avec Jeannette, qui était la douceur même, Jacques formait plus qu’un couple, c’était une entreprise d’humour et d’humanité qui s’ignorait tant la chose leur était naturelle. Ils venaient à vous toujours avec le sourire du sud qui met du soleil dans l’âme de qui le reçoit.

Alors, pars en paix, Jacques ! Tu as fait ta part. Et comme tout Arménien vivant et survivant, tu as « contribué ». Dans l’au-delà de ces mots, tu resteras toujours une mémoire, une parole et un accent. Mon seul regret sera quand même que tu seras parti trop tôt pour lire ton nom dans mon livre à paraître, comme sur un mémorial de reconnaissance.

Denis Donikian

Jacques Nazarian : 2 janvier 1925, Salonique – 16 décembre 2020, Montélimar.

Jeannette Nazarian : 1926, Vienne – 2017, Montélimar.