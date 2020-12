Revue de la presse arménienne du 19 au 21 décembre 2020

L’Arménie déplore les morts de la guerre du Karabakh/ L’Arménie a entamé samedi une période de deuil officielle de trois jours pour les milliers de soldats arméniens et plusieurs dizaines de civils tués lors de la récente guerre au Haut-Karabakh. L’opposition a rendu hommage aux victimes le 18 décembre et n’a pas participé à la marche au panthéon militaire de Yerablur organisée par les autorités le 19 décembre. Dans une adresse à la nation diffusée le 19, Pachinian a exhorté les Arméniens à se joindre à la marche et à démontrer que les Arméniens continueraient à vivre malgré les graves conséquences de la guerre. Pachinian a réitéré qu’il acceptait, en sa qualité de Premier ministre, l’entière responsabilité de la défaite de la partie arménienne et des lourdes pertes qui en ont résulté. En même temps, il a accusé les anciens dirigeants « Mais nous avons besoin d’une analyse plus approfondie de la réalité, car ce qui s’est passé ne pouvait pas être le résultat d’un homme ou d’un groupe d’individus seulement, mais plutôt d’une ou plusieurs années d’erreurs ». Le Premier ministre a de nouveau clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se retirer et qu’il ne cèderait pas à la pression des « cercles d’élite ». L’arrivée de Pachinian et de ses partisans au panthéon militaire n’a pas été fluide, car ces derniers ont été confrontés à plusieurs centaines de manifestants en colère scandant « Nikol traître ! ». Ces manifestants, parmi lesquels il y avait des proches des militaires tombés au front, accusent Pachinian d’être le coupable pour ces pertes humaines et territoriales, raison pour laquelle ils ont essayé d’empêcher Pachinian de déposer des fleurs sur les tombes des soldats. La police a repoussé les manifestants pour permettre à Pachinian d’entrer au panthéon.

Poutine : le conflit au Karabakh a augmenté le risque de propagation du terrorisme/ « Malheureusement, les affrontements militaires ont entraîné de nombreuses pertes humaines, aggravé la situation déjà difficile en Transcaucasie et augmenté le risque de propagation du terrorisme » a déclaré le Président russe au sommet de la CEI. Poutine a ajouté que les soldats de la paix russes au Karabakh font tout pour que la situation ne s’aggrave pas à nouveau.

Visite du directeur du Service fédéral de sécurité russe/ Le 18 décembre le directeur du Service fédéral de sécurité russe, Alexander Bortnikov, s’est rendu à Erevan pour une visite dont aucun détail n’a été rendu public. Il s’est ensuite rendu le même jour à Bakou et où il a rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Au cours de la réunion, les parties ont discuté de la situation dans la région, du règlement du conflit du Karabakh et de la mise en œuvre des dispositions de la déclaration trilatérale du 9 novembre.

Situation dans le Syunik/ Les autorités ont annoncé que les travaux de démarcation étaient en cours dans le Syunik. Selon le Ministère arménien de la Défense (MDD), une section de 21 kilomètres de l’autoroute Goris-Kapan [principales villes de la région de Syunik] passe à certains endroits par des « zones contestées ». « Selon l’accord conclu, des gardes-frontières russes seront stationnés sur le tronçon routier Goris-David Bek pour assurer un trafic ininterrompu » a déclaré le MDD arménien.

Manifestation dans le Syunik lors de la visite du Premier ministre dans la région/ Les habitants de la région du Syunik, désormais frontalière de l’Azerbaïdjan, se sont réunis à l’entrée de la région tôt lundi matin pour interdire au Premier ministre d’entrer dans la région. Le Maire de Goris qui avait initié cette manifestation a été arrêté lundi dans le cadre d’une enquête pénale. La police a refusé d’élaborer sur les détails de l’affaire pénale. Pachinian avait annoncé se rendre à Meghri, Kapan, et Goris pour y rencontrer des citoyens, des représentants des collectivités locales et des organismes régionaux. S’exprimant en direct sur Facebook en route pour le Syunik, Pachinian a déclaré qu’il se rendait dans cette région pour répondre aux questions, et non pour attiser les passions

Le Président demande un rapport sur le don du Fonds pan-arménien au gouvernement/ La presse indique que le Président Armen Sarkissian n’a toujours pas reçu de rapport financier sur l’utilisation des 100 millions de dollars collectés par le Fonds pan-arménien Hayastan pour le Haut-Karabakh et donnés de manière controversée au gouvernement arménien. Rappelons que le Fonds avait redirigé plus de 100 millions de dollars collectés vers le gouvernement. Sarkissian a publiquement critiqué le don, affirmant qu’il a sapé la confiance des donateurs dans le Fonds. Il a déclaré que le gouvernement devrait envisager de redéfinir cette contribution comme un prêt et de rembourser éventuellement le Fonds. Sarkissian a également exhorté le gouvernement à publier un rapport détaillé sur la manière dont il a utilisé ces fonds. Le directeur du Fonds, Haykak Arshamian, a déclaré au service arménien de RFE/RL qu’il n’a pas encore reçu de rapport du gouvernement sur l’utilisation de cet argent pour pouvoir l’envoyer au Président. Arshamian a en même temps défendu le don de 100 millions de dollars au gouvernement, disant qu’il avait été autorisé par la plupart des membres du Conseil d’administration du Fonds.

L’UE s’est déclarée prête à contribuer aux efforts internationaux visant à résoudre le conflit du Haut-Karabakh/ La presse indique que de hauts fonctionnaires de l’UE et une délégation du gouvernement arménien conduite par le Ministre des Affaires étrangères, Ara Ayvazian, ont discuté de la situation dans la zone de conflit lors d’une session du Conseil de partenariat UE-Arménie. La réunion était présidée par Josep Borrell, le chef de la politique étrangère et de sécurité de l’UE. Le Conseil de partenariat a examiné la mise en œuvre de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’UE et l’Arménie, et d’autres questions des relations entre l’UE et l’Arménie. L’UE a réaffirmé qu’elle restait pleinement attachée au programme commun et qu’elle souhaitait aider l’Arménie à surmonter les difficultés qu’elle rencontre sur la voie des réformes. « Si nous pouvons jouer un rôle dans la réconciliation, la reconstruction et la consolidation de la paix, en complétant les efforts du groupe de Minsk, l’Union européenne est prête à le faire » a déclaré Borrell en amont de la réunion. Ayvazian, à son tour, a noté avec satisfaction que depuis la dernière réunion du Conseil de partenariat, tous les États, sauf un, ont déjà ratifié le CEPA et qu’un projet de feuille de route des dispositions avait été rédigés en Arménie. « Bien sûr, les sujets régionaux et la guerre au Karabakh, où l’Azerbaïdjan a remis en question les valeurs de l’initiative même du partenariat oriental, nos valeurs européennes fondamentales, seront au centre de notre discussion » a déclaré le Ministre. Le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi qui a également participé à la réunion, a déclaré « Nous sommes également prêts à contribuer à hauteur de 10 millions d’euros à la poursuite de l’aide humanitaire et à œuvrer pour une transformation plus globale des conflits et un développement socio-économique à plus long terme ».

Sur les soldats/ À la suite des opérations de recherche menées dans les zones contrôlées par l’Azerbaïdjan, six soldats arméniens conscrits, qui ont combattu dans l’obscurité pendant plus de 70 jours, sont rentrés chez eux. L’armée de défense du Karabakh a réfuté les rapports sur la capture de 62 militaires arméniens.

Autres développements/ Le Président Armen Sarkissian a rencontré vendredi le chef du parti l’opposition parlementaire Armenie prospère, Gagik Tsaroukian, dans le cadre de ses consultations politiques continues visant à trouver des solutions à la crise politique de l’après-guerre en Arménie. Les Ombudsmans du Haut-Karabakh et de l’Arménie ont publié un rapport ad hoc conjoint sur les attaques de l’Azerbaïdjan contre les journalistes couvrant les hostilités au Haut-Karabakh. Le MDD russe a déclaré que 42051 réfugiés étaient rentrés au Karabakh depuis le 14 novembre. Le conseil de la ville française d’Issy-les-Moulineaux a adopté une résolution appelant le gouvernement français à reconnaître le Karabakh.

Actualités culturelles/ L’Arménie a adhéré au traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le pèlerinage au monastère arménien de l’apôtre saint Thaddée en Iran a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France