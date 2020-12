Revue de la presse arménienne du 17 décembre 2020

Situation au Karabakh ; de nouveaux prisonniers de guerre arméniens capturés par les Azéris/ La presse revient sur l’attaque azerbaïdjanaise en direction des villages de Hin Tagher et Khtsaberd dans la région de Hadrut. Le Président de facto du Karabakh a déclaré que les troupes du Karabakh et russes déjouaient de nombreuses provocations azéries au Karabakh. Selon l’armée du Karabakh, environ 73 militaires arméniens sont toujours portés disparus près des villages de Khtsaberd et Hin Tagher dans le district de Hadrut. Il s’est également avéré que plus de 30 volontaires arméniens encerclés par les forces armées azerbaïdjanaises ont réussi à s’échapper. Des vidéosmontrant plus d’une centaine de militaires arméniens marchant sans armes dans une direction inconnue, accompagnés d’un grand groupe de soldats azerbaïdjanais, sont apparues sur les réseaux sociaux la veille. Commentant cette vidéo, le Ministère arménien de la Défense a déclaré qu’il s’agissait d’une opération d’évacuation menée grâce aux efforts actifs des soldats de la paix russes et sous la médiation directe du commandant de l’unité de maintien de la paix. L’Ombudsman arménien a soumis au chef de la délégation arménienne du Comité international de la Croix-Rouge les données sur de nouveaux prisonniers de guerre arméniens. Selon des responsables au Karabakh, les troupes azerbaïdjanaises ont avancé vers les villages de Mets Shen, Hin Shen et Yeghtsahogh ces derniers jours, forçant la plupart de leurs habitants à fuir leurs maisons. Le Ministère de facto de la défense du Karabakh a déclaré mercredi qu’un militaire de l’armée de défense était mort d’une blessure par balle dans des circonstances inconnues, il se serait suicidé. La presse indique que des soldats de la paix russes ont été déployés dans la section du village de Vorotan, dans la région arménienne de Syunik, pour surveiller la sécurité de la route.

L’interview de Pachinian/ « Les élections anticipées ne peuvent être organisées uniquement par ma volonté et ma décision. Il doit y avoir un accord à ce sujet » a déclaré Pachinian dans une interview avec le service arménien de RFE/RL. Il a souligné que c’est au peuple arménien de décider qui serait le Premier ministre. « Je me considère comme le premier responsable [de la défaite] mais je ne me considère pas comme le premier coupable » a déclaré Pachinian. Il a également rejeté les critiques selon lesquelles il aurait provoqué la guerre par une politique imprudente sur le conflit du Karabakh. Selon lui, la guerre était inévitable. Pachinian a aussi abordé la situation dans les villages de Hin Tagher et Khtsaberd. « Selon nos informations, les forces de maintien de la paix russes sont également bloquées » a déclaré Pachinian en indiquant qu’il y avait un problème de communication et qu’il y avait une situation de crise là-bas. Le Ministère russe de la Défense a plus tard démenti l’information sur des soldats russes bloqués. Pachinian a également confirmé l’information sur les nouveaux prisonniers de guerre arméniens. Pachinian a également réitéré sa position selon laquelle les provocations azerbaïdjanaises visent à dévaluer le facteur des soldats de la paix dans la zone de conflit. « Et ces actions locales ont une perspective beaucoup plus large et globale - l’établissement d’un agenda pour le retrait des soldats de la paix » a déclaré Pachinian en ajoutant que l’Azerbaïdjan n’avait pas encore signé le document confirmant le mandat des soldats de la paix et que l’Arménie observait toutes ces actions dans ce contexte. Il a aussi noté que les frontières de l’Arménie étaient ajustées sur la base de cartes ayant force de loi pendant la à période de l’URSS.

L’interview du MAE au Monde/ Le Ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan, a déclaré au Mondeque la partie arménienne soupçonnait que l’Azerbaïdjan ne fournit pas les données réelles des prisonniers de guerre arméniens. Selon lui, comme la déclaration du 9 novembre ne fixe pas de date limite pour l’échange des captifs, Bakou s’en sert pour instrumentaliser cette question, commettre ces traitements inhumains et influer sur la situation politique intérieure en Arménie. Il a déclaré que l’Arménie comptait sur les coprésidents du groupe de Minsk pour aider à résoudre toutes les questions en suspens. Ayvazyan s’est félicité du fait que les coprésidents du groupe de Minsk aient réaffirmé que la question du statut du Haut-Karabakh restait pertinente. « Si l’Azerbaïdjan considère que ce n’est pas le cas, alors nous entamerons un processus de reconnaissance [du Karabakh par l’Arménie] ». Quant aux relations arméno-turques, le Ministre a déclaré « La haine contre les Arméniens qui prévalait dans l’Empire ottoman n’a pas disparu, pire encore, elle a trouvé un terrain fertile dans son pays frère, l’Azerbaïdjan ».

La Cour d’appel révoque le mandat d’arrêt contre Mikayel Minasyan/ La Cour d’appel a annulé un mandat d’arrêt émis par un tribunal inférieur qui permettrait aux enquêteurs du Comité des recettes de l’État de placer l’ancien ambassadeur au Vatican, gendre de Serge Sarkissian, Mikayel Minasyan, en détention provisoire dans le cadre d’une enquête en cours sur des allégations de blanchiment d’argent, d’enrichissement illicite et de falsification de déclarations d’actifs.

Sur les relations Arménie-UE/ Le MAE arménien a publié un bref rapport sur les relations entre l’Arménie et l’UE selon lequel le développement et l’approfondissement des relations de partenariat entre l’Arménie et l’UE et ses États membres est l’une des priorités importantes de la politique étrangère de l’Arménie. Le rapport note que 80 % des dispositions du CEPA est entré en vigueur en juin 2018 et que l’accord entrera pleinement en vigueur après l’achèvement des procédures internes de ratification par les 27 États membres de l’UE dont 25 l’ont déjà fait. Selon le rapport, la question du lancement d’un dialogue sur la libéralisation des visas avec l’UE est l’un des points les plus importants de l’agenda Arménie-UE, autour duquel le MAE arménien mène un travail ciblé tant avec les structures européennes concernées et avec les États membres de l’UE en particulier. La coopération parlementaire entre l’Arménie et l’UE se développe activement, dont la principale dimension bilatérale est la commission parlementaire de partenariat. Le rapport note également l’aide fournit par l’UE pour lutter contre la COVID-19 et pour aider les personnes touchés par le conflit du Haut-Karabakh.

Le MAE se rend en visite de travail à Bruxelles/ La troisième session du Conseil de partenariat Arménie-UE se tiendra jeudi à Bruxelles et sera présidée par le MAE arménien, Ara Ayvazyan, et haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell. En marge de la visite de travail en Belgique, des réunions sont également prévues avec un certain nombre de partenaires.

Le MAE russe sur la situation/ La presse rend compte des déclarations de Maria Zakharova, représentante du Ministère russe des Affaires étrangères. Elle a aussi commenté la déclaration d’Adil Aliyev, vice-président du Parlement azerbaïdjanais. Aliyev a déclaré que les soldats de la paix russes n’avaient pas le droit de changer la carte au Karabakh et a menacé l’Arménie et la Russie de nouvelles pertes. « Nous partons du principe que toutes les déclarations qui sont faites doivent viser à atteindre l’objectif principal, la tâche principale - la paix à long terme et un règlement complet » a déclaré Zakharova. « En ce qui concerne les détails spécifiques, les pouvoirs, la situation sur le terrain, les responsabilités fonctionnelles, la répartition des responsabilités, toutes ces questions peuvent et doivent être résolues dans un ordre de travail entre les parties » a déclaré Zakharova indiquant que la partie russe était en dialogue avec Bakou et Erevan par tous les canaux existant. Selon Zakharova, le Groupe de Minsk de l’OSCE, le CICR, ainsi que d’autres organisations internationales qui peuvent jouer un rôle dans un règlement à part entière de la situation au Karabakh sont à ce stade engagés dans la détermination des prochaines étapes. Elle a souligné que les activités des structures internationales ne devaient pas être menées indépendamment de l’interaction avec les États directement concernés. Selon elle, la Russie met tout en œuvre pour établir une paix durable et viable dans la région. « Nous supposons que les parties au conflit se concentrent sur les mêmes objectifs ». Elle a aussi déclaré que le processus d’échange de prisonniers entre Erevan et Bakou se poursuivait. Elle a noté que conformément à la déclaration tripartite du 9 novembre, un échange de prisonniers selon le principe « tous pour tous » a été effectué, précédé par un travail préparatoire approfondi mené par les soldats de la paix russes avec les parties azerbaïdjanaise et arménienne. Selon elle, les forces de maintien de la paix russes continueront d’aider à la stricte application de l’accord tripartite.

L’adresse à la nation du Président de facto du Karabakh/ Arayik Harutyunyan a déclaré qu’à la suite de la guerre les principes de non-recours à la force et d’intégrité territoriale n’étaient plus pertinents et qu’il ne restait que le droit à l’autodétermination qui devait être exercé. Selon lui, les principales tâches de Stepanakert en matière de politique étrangère seront désormais la reconnaissance internationale et la restauration de l’intégrité territoriale du Karabakh. Il a également exposé cinq grandes orientations de la politique étrangère, dont la principale consiste à assurer la sécurité du peuple du Karabakh, y compris par l’utilisation de mécanismes politiques. La deuxième orientation est la clarification des questions liées au statut international du Karabakh, notamment sa reconnaissance internationale sur la base de la réalisation du droit d’un peuple à l’autodétermination. Selon lui, rien ne laisse penser que la communauté internationale cherche à punir l’Azerbaïdjan pour son usage illégal de la force et ses crimes contre l’humanité. La troisième orientation est la restauration de l’intégrité territoriale du Karabakh. La quatrième est le règlement des questions humanitaires, qui comprend la question des prisonniers et des personnes disparues, le retour des personnes déplacées, la protection adéquate des monuments culturels et religieux. À cet égard, selon Harutyunyan, il est important de garantir une aide humanitaire internationale cohérente, dans laquelle la Russie joue un rôle majeur. « J’espère que d’autres États et de grandes organisations internationales prendront l’exemple de la Russie en brisant enfin la glace artificielle de l’isolement du Karabakh ». La cinquième orientation est le développement social et économique et l’attraction des investissements étrangers. Harutyunyan a déclaré que toutes les questions sociales du peuple du Karabakh seraient résolues le plus rapidement possible. Il s’est donné trois ans pour trouver des solution aux problèmes de logement. Les autorités de facto du Karabakh prendront également en charge le remboursement des hypothèques et de leurs intérêts. Il a également annoncé des projet de subvention de la consommation de gaz, d’électricité et d’autres services publics pendant au moins un an. Harutyunyan a souligné qu’une amnistie fiscale serait annoncée, des exonérations fiscales seraient accordées et qu’un inventaire des dommages matériels d’après-guerre serait effectué afin de discuter des possibilités d’indemnisation. Harutyunyan a aussi déclaré qu’il quittait la politique et que « dans un délai raisonnable », le Karabakh organiserait des élections anticipées, mais qu’il ne s’y présenterait pas.

« Sanitek » va porter plainte contre l’Arménie/ La société « Sanitek », ancien opérateur de gestion des déchets dans la capitale arménienne, a publié un communiqué déclarant qu’à la suite de ses vaines tentatives de reprendre le processus de négociation avec les autorités actuelles, « le gouvernement a continué à rejeter et à nier toute coopération, ne laissant à Sanitek d’autre choix que de déposer une plainte contre l’Arménie auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, demandant le remboursement de ses investissements, qui s’élèveront à des dizaines de millions de dollars » a déclaré la société. « Sanitek » a aussi qualifié d’illégal le fait que depuis près de deux ans les autorités d’enquête, les procureurs et le tribunal, « sur ordre des autorités, mènent des poursuites pénales contre la société et ses actionnaires ». Selon « Sanitek », sur l’ordre du maire d’Erevan, la Mairie aurait mis en place un processus de règlement des contrats signés avec le groupe de sociétés « Sanitek » afin de transférer ces contrats, y compris la propriété de « Sanitek », à la société appartenant à la Mairie. « À la suite de ces actions, le groupe Sanitek a été contraint de cesser ses activités, ce qui a conduit à sa faillite ». Rappelons que la Mairie avait résilié le contrat avec « Sanitek » en octobre 2019 (cf. revue du 03 octobre 2019 ; revue du 04 octobre 2019).

L’opposition déclare une grève pan-arménienne le 22 décembre/ Le « Mouvement pour le sauvetage de la patrie », composé de forces d’opposition parlementaires et extra-parlementaires, a déclaré une grève pan-arménienne le 22 décembre. Ce jour-là les manifestants se rassembleront sur la place de la République à partir de 12h00 pour paralyser la circulation.

Les manifestations continuent/ Les manifestation à Erevan demandant la démission de Pachinian continuent. Des manifestations ont aussi eu lieu dans la région de Shirak, car plusieurs dizaines d’habitants de la région étaient encerclés ou ont déjà été capturés près du village de Hin Shen au Karabakh. Les habitants de la région de Shirak ont bloqué la route Gumri-Bavra menant à la frontière entre l’Arménie et la Géorgie demandant de retourner les habitants récemment capturés du Karabakh.

Coopération médicale arméno-iranienne/ Le Ministre de la Sante et l’Ambassadeur d’Iran ont discuté du lancement d’une production conjointe de médicaments et d’équipements médicaux. Un accord a été conclu pour organiser des vidéoconférences entre les responsables de la santé, les médecins et les professionnels de la santé arméniens et iraniens sur les procédures de traitement de COVID-19.

Autres développements/ Selon les informations de Hraparak, Pachinian pourrait présenter sa démission vers la fin de l’année, voir pendent son adresse à la nation pour le nouvel an. Entretemps, selon le quotidien, les autorités travaillent sur le nouveaux code électoral. La presse rend compte des rumeurs selon lesquelles l’actuel Président du Parlement, Ararat Mirzoyan, pourrait remplacer Pachinian au poste de Premier ministre. La porte-parole du Premier ministre a confirmé à la presse que le père de Pachinian, Vova Pachinian, était décédé à l’âge de 80 ans à la suite d’une longue maladie. Le vice-premier ministre Mher Grigoryan se rendra en Russie du 17 au 19 décembre pour « discuter des questions liées à l’agenda de la coopération économique russo-arménienne ». L’Union européenne a informé le gouvernement arménien du versement de 9 millions d’euros de dons pour soutenir les réformes de la justice en Arménie. John Gallagher a été nommé ambassadeur du Royaume-Uni auprès de la République d’Arménie. Il prendra ses fonctions en mars 2021. Le conseil municipal de Montpellier, en France, a adopté une résolution appelant le gouvernement à reconnaître le Karabakh. « Les deux frappes sur l’église [de la ville de Shushi], la seconde alors que des journalistes et d’autres civils s’étaient rassemblés sur le site, semblent être délibérées » a déclaré Hugh Williamson, directeur pour l’Europe et l’Asie centrale de Human Right Watch.

