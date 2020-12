Revue de la presse arménienne du 16 décembre 2020

L’Azerbaïdjan aurait capturé de nouveaux prisonniers de guerre/ L’armée de défense du Karabakh a déclaré mercredi que « dans des circonstances encore inconnues » la nuit dernière le contact a été perdu avec le personnel de plusieurs positions de combat de l’armée de défense situées en direction des villages de Hin Tagher et Khtsaberd dans la région de Hadrut. Selon le communiqué, grâce à la médiation du contingent russe de maintien de la paix, des mesures actives sont prises pour déterminer la possibilité que ces militaires arméniens soient capturés par l’Azerbaïdjan et, si cela se confirme, pour prendre les mesures nécessaires. Entretemps, des vidéos montrant de nouveaux prisonniers de guerre arméniens ont commencé à se propager hier sur les réseaux sociaux. Commentant ces vidéos, le Ministère arménien de la Défense a déclaré attendre des éclaircissements de l’armée de défense avant de faire une déclaration.

Deux villages auraient été cédés à l’Azerbaïdjan/ Les médias rendent compte des informations selon lesquelles les villages de Khtsaberd et de Hin Tagher au Karabakh seraient passés définitivement sous contrôle azerbaïdjanais. Le Maire de Hin Tagher a déclaré que la population de Khtsaberd et de Hin Tagher a été évacuée. Le porte-parole du Président de facto du Karabakh a déclaré à news.am que grâce à l’intervention des troupes russes de maintien de la paix, l’avant-poste azerbaïdjanais a pu être retiré de la route et le village de Hin Shen a été débloqué. Lors du briefing du 15 décembre, la partie russe a déclaré que le régime de cessez-le-feu était maintenu sur toute la longueur de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh. Selon la partie russe, 566 personnes sont revenues d’Arménie au Haut-Karabakh au cours de la dernière journée et un total de 39 700 réfugiés sont rentrés au cours de l’opération de maintien de la paix.

Les communes frontalières inquiètes pour leur avenir/ Le maire de Kapan a fait part de ses inquiétudes quant aux nouvelles frontières de la région du Syunik qui est désormais frontalière avec l’Azerbaïdjan. Selon lui, certes les communes arméniennes ont perdu les pâturages, les terres arables et les forêts, mais la question la plus alarmante reste la sécurité des communes et la démarcation. D’après le Maire, ils ont recruté des volontaires pour organiser plus efficacement le processus de garantie de la sécurité. Le Maire a déclaré que la démarcation n’avait pas encore été mise en œuvre dans les frontières de sa municipalité, et qu’il y avait beaucoup d’incertitude quant à la clarification de la frontière. L’Ombudsman a visité la région de Syunik et a pris connaissance des problèmes de démarcation et de délimitation de la frontière avec l’Azerbaïdjan.

Il a déclaré que les organes de l’État arménien ne communiquaient pas avec les habitants des régions frontalières.

Sur les prisonniers de guerre rapatriés ; un nouveau groupe serait rapatrié dans quelques jours/ Selon la députée du parti au pouvoir Nazeli Baghdasaryan, un deuxième échange de prisonniers de guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan aura lieu dans les prochains jours. Le Comité d’enquête a déclaré que ses inspecteurs menaient « les enquêtes et autres procédures nécessaires » avec la participation des 44 prisonniers de guerre et civils qui ont été rapatriés d’Azerbaïdjan (cf. revue du 15 décembre 2020). Le Ministère de la santé a déclaré que les 14 civils qui ont été renvoyés en Arménie depuis l’Azerbaïdjan seraient sous surveillance médicale sur l’instruction du Ministre. L’Ombudsman de facto du Karabakh a déclaré qu’outre les captifs rapatriés, il y a encore de nombreux prisonniers de guerre disparus et des dizaines de civils qui doivent également être retournés. Le Bureau du représentant de l’Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré poursuivre son travail quotidien en présentant des demandes concernant les violations de la partie azerbaïdjanaise, ainsi que la protection des droits conventionnels des personnes capturées. L’Azerbaïdjan a remis le 15 décembre un résident arménien, Narek Sardaryan, qui s’était retrouvé en captivité en Azerbaïdjan en juillet dernier, en franchissant accidentellement la frontière. Sardaryan figurait sur la liste des personnes amenées en Arménie la veille, cependant, pour une raison inconnue, il n’avait pas été transféré avec les 44 prisonniers de guerre.

Des manifestations continuent/ Les manifestations de l’opposition demandant la démission de Pachinian ont continué mardi avec une marche de la dignité organisée à Erevan. Les Dachnak ont aussi organisé des manifestations devant la Mairie d’Erevan demandant la démission du Maire. L’opposition a déclaré qu’elle continuerait les manifestation tous les jours jusqu’à la démission du gouvernement. Depuis deux semaines les familles des soldats de la base militaire de Vagharchapat déployés dans la section de Zangelan et disparus au combat tiennent des manifestations devant le siège du ministère de la défense, exigeant qu’une mission de recherche soit organisée dans cette section pour retrouver leurs proches. L’une des manifestants a déclaré aux journalistes qu’il y avait un militaire de la base militaire de Vagharchapat dans le groupe des 44 prisonniers de guerre arméniens rapatriés d’Azerbaïdjan.

Le parti au pouvoir travaille sur les amendements du code électoral/ La presse rend compte d’une réunion à huis clos du groupe parlementaire au pouvoir avec la participation du Premier ministre et du ministre de la Justice. Selon les sources des médias, la réunion a porté sur les réformes du code électoral. Une députée du parti au pouvoir, Nazeli Baghdasaryan, a déclaré à la presse qu’elle n’excluait pas la possibilité d’organiser des élections éclair à tout moment.

La Banque centrale augmente le taux de refinancement pour la première fois depuis 15 ans/ La Banque centrale d’Arménie a augmenté mardi le taux de refinancement d’un point et l’a fixé à 5,25 %. La Banque centrale a annoncé qu’elle effectuera des transactions sur le marché des changes du pays dans le but d’assurer l’activité normale des marchés financiers. La presse note que le dram arménien s’est affaibli de près de 6 % par rapport au dollar américain au cours du mois dernier alors que son taux de change était largement stable depuis 2013. L’affaiblissement de la monnaie nationale a déjà fait grimper les prix de certaines denrées alimentaires importées telles que la farine, le sucre et l’huile. Selon le Président de la Banque centrale d’Arménie, Martin Galstyan, le taux de change actuel des devises en Arménie a été affecté par l’incertitude du secteur privé quant aux perspectives d’avenir, ce qui a entraîné un changement en faveur de la balance des devises étrangères. Selon lui, il existe des tendances inflationnistes sur le marché arménien, auxquelles contribue également la hausse du taux de change du dollar américain. Galstyan a déclaré que les prix de certains produits pourraient augmenter en Arménie à court terme et que cette situation était liée à l’augmentation des prix des denrées alimentaires importées.

Le gouverneur de la région de Lori sera remplacé/ Le gouverneur de la région de Lori, dans le nord de l’Arménie, a déclaré mardi qu’il allait démissionner à la suite de la décision politique relative prise par les dirigeants du pays. Selon lui, après sa démission, il restera dans l’équipe et soutiendra pleinement le gouvernement. Il est le troisième gouverneur provincial remplacé depuis la déclaration du cessez-le-feu du 9 novembre. La presse indique que le député du parti au pouvoir, Aram Khachatryan, a abandonné son mandat et sera probablement nommé gouverneur de la région de Lori.

Le candidat de l’opposition continue ses rencontre avec différents groupes de la société/ Vazgen Manukyan, le candidat de l’opposition au poste de Premier ministre, a rencontré la jeunesse arménienne et a déclaré que la situation actuelle était pire qu’il n’y paraît. « Nous n’avons pas seulement des pertes territoriales et humaines, mais nous perdons aussi confiance dans l’avenir de notre pays, nous perdons notre dignité, le respect des autres peuples, et la question se pose : serons-nous capables de tenir ? » a déclaré Manukyan. Il a aussi rencontré les rédacteurs en chef de plus d’une douzaine de sites d’information en Arménie pour présenter ses évaluations et ses préoccupations concernant la situation, les solutions possibles et les mesures à prendre si un gouvernement intérimaire est formé en Arménie. Selon lui, si l’opposition réussit, une nouvelle phase de développement commencera en Arménie, mais ne répétera pas les erreurs commises dans les phases précédentes de l’Arménie depuis son indépendance.

Ex-premier ministre Karapetyan : j’espère que Pachinian trouvera le courage de décider de quitter ses fonctions/ L’ancien Premier ministre, Karen Karapetyan, a publié une déclaration soulignant que l’Arménie et le Haut-Karabakh traversaient une crise profonde. « J’espère que le Premier ministre trouvera en lui-même le courage de prendre la décision de quitter [sa fonction] dans l’intérêt de l’avenir de notre pays » a déclaré Karapetyan indiquant que le gouvernement actuel limite gravement les possibilités de développement du pays, la possibilité d’utiliser le potentiel et les capacités de la nation. « Ce moment crucial est le test le plus important pour le gouvernement afin de montrer s’il est capable de s’élever au-dessus des intérêts politiques mesquins, de manifester une grande conscience, de donner au pays l’occasion de faire la paix, aux forces politiques de repenser leur chemin passé et de façonner une vision pour l’avenir, et au peuple de former un nouveau gouvernement dans des conditions calmes ».

La France continuera à fournir une aide humanitaire/ La presse rend compte de la rencontre du Haut-commissaire aux affaires de la diaspora, Zareh Sinanyan, avec l’ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, pour discuter de l’aide apportée par la communauté franco-arménienne au Karabakh et aux familles déplacées. « Au cours de la réunion, ils ont évoqué la solidarité du peuple français envers le Karabakh et le peuple arménien pendant toute la période de la guerre. L’ambassadeur a réaffirmé que la France continuera à fournir une aide humanitaire, et a évoqué l’approfondissement des relations bilatérales » dit le communiqué du bureau de Sinanyan.

Le vice-ministre de l’administration territoriale envoyé à Moscou pour discuter de l’activité des chemins de fer/ Le vice-ministre de l’administration territoriale et des infrastructures de l’Arménie, Armen Simonyan, se rendra à Moscou du 17 au 19 décembre pour discuter des questions liées aux activités de la société « Chemin de fer du Caucase du Sud ». Rappelons que cette société est une filiale à 100 % des Chemins de fer russes qui assure la gestion des concessions des chemins de fer arméniens.

L’Ombudsman a rencontré Georges Képénékian/ L’Ombudsman Arman Tatoyan a rencontré le docteur Georges Képénékian et le représentant de la Fondation Mérieux, Khalil Etoui. Tatoyan leur a présenté les atrocités commises par les forces armées azerbaïdjanaises en septembre-novembre contre les militaires et les civils. Tatoyan a souligné sa conclusion selon laquelle, pendant des années, l’antiarménisme et le meurtre d’Arméniens ont été propagés en Azerbaïdjan, alors que les criminels qui l’ont fait ont été récompensés par des prix d’État. Les interlocuteurs ont souligné l’importance de la coopération dans le domaine de la protection des droits de l’homme et ont conclu un accord de coopération.

Autres développements/ Le Président, Armen Sarkissian, a rencontré le représentant des Dachnak pour discuter de la situation dans le pays. Le bureau du procureur a démenti les informations selon lesquelles il y aurait des démissions massives au sein de la procurature. La presse rend compte de l’avis des analystes russes Vladimir Kazimirov et Vadim Mukhanov, selon lesquels une nouvelle escalade dans le Haut-Karabakh est possible. Les ministres de l’énergie de la Turquie et de l’Azerbaïdjan ont signé un protocole d’accord sur la fourniture de gaz naturel de la Turquie à la République autonome du Nakhitchevan. Un gazoduc sera construit à cette fin.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

