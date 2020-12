Marina Tachdjyan la mère d’Henrikh Mkhitaryan exige également la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian

Des représentants du monde du sport en Arménie désirent également la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian dans une liste rendue publique.

Parmi les dizaines de sportifs ou personnalités du milieu du sport qui ont signé un texte expliquant leurs raison de demander la démission de Nikol Pachinian, on note la présence dans le monde du football, le nom de Marina Tachdjyan la mère de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan. On trouve également de nombreux noms connus tels que Vardan Minasyan l’ancien sélectionneur arménien, des présentateurs et journalistes sportifs, des anciennes gloires du football arménien.

Krikor Amirzayan