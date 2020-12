La Banque centrale d’Arménie a mis en circulation la pièce de collection en argent « Cathédrale-Mère d’Etchmiadzine ».

Le Saint Siège d’Etchmiadzin est le centre spirituel de tous les Arméniens et le Saint-Siège du Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens.

La cathédrale mère de Saint Etchmiadzin est la première cathédrale officielle du monde chrétien, qui a été construite en 301-303, initiée par et grâce aux efforts de Saint Trdat III Grand roi arménien et Saint Grégoire l’Illuminateur. Le temple a été construit sur la base de la vision de saint Grégoire l’Illuminateur, selon laquelle le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, est descendu dans la vallée d’Ararat, la capitale de l’Arménie Vagharshapat, et a ordonné que le temple de Dieu - « le maison de prière et de supplication de tous les croyants, le siège de la prêtrise »soit juste là.

La cathédrale mère a été construite à l’origine sur une base cruciforme avec un dôme central, faisant de Saint Etchmiadzin la première église à dôme croisé de l’architecture ecclésiastique mondiale. Au 17e siècle, un clocher de trois étages a été construit à l’entrée ouest de la cathédrale, avec de petits clochers ajoutés sur les absides nord, est et sud. En 1869, trois salles ont été construites le long du mur est de la cathédrale en tant que musée-dépositaire. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’intérieur de la cathédrale mère était décoré de fresques peintes par les Hovnatanian, une célèbre famille de peintres.

À l’initiative de Karekin II, patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, une rénovation complète de la cathédrale mère a commencé en 2012, qui devrait être achevée en 2021.

En 2000, la cathédrale mère a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.