Une ville modulaire en blocs pour les soldats de la paix russes a été installée à Stepanakert

Au Haut-Karabagh, la construction d’une ville modulaire pour le déploiement du personnel militaire du contingent russe de maintien de la paix pour 250 personnes dans Stepanakert a été achevée.



Actuellement, les travaux de démarrage et de mise en service des équipements d’ingénierie de la ville sont en cours d’achèvement.



L’ensemble de la ville modulaire en blocs comprend des modules résidentiels, une salle de sport, une maison d’officier, un bain public, un poste de secours, un séchoir, une salle de nettoyage des uniformes, une salle de loisirs, des sièges et des bureaux, une salle de stockage, une cantine, une cuisine, un entrepôt d’épicerie, des modules sanitaires, une salle de stockage d’armes, équipement d’ingénierie.



La ville modulaire en blocs créera des conditions de vie confortables pour le personnel.



La ville modulaire en blocs est constituée d’objets à part entière, équipés de tous les composants nécessaires des systèmes de survie (électricité, chauffage autonome, salle de bain, alimentation en eau, drainage), équipés de meubles (lit, armoire, set de cuisine, tables, chaises, douche) et d’appareils électroménagers (cuisinière électrique, réfrigérateur, lave-linge, four micro-ondes, TV, climatiseur, chaudière).

De plus, ces villes sont conçues pour des températures extérieures de +35 à - 45 degrés, ce qui leur permet d’être utilisés dans diverses zones climatiques.