Poutine salue l’action de la force de paix russe au Karabagh

“Le 10 novembre, les soldats de la paix russes se sont engagés dans une mission très difficile au Haut-Karabagh. Leur présence est devenue la garantie du respect des termes de la déclaration relative à la cessation des hostilités”, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’une rencontre avec de hauts responsables du ministère russe de la défense, lundi 21 décembre. V.Poutine a aussi souligné que les quelque 2 000 soldats russes assurent également le retour en toute sécurité des réfugiés au Haut-Karabagh, et aident à la reconstruction des infrastructures publiques de la région, s’occupent du déminage des zones civiles et de la protection des monuments religieux. “Ils risquent leurs vies pour apporter la paix sur ce territoire”, a ajouté Poutine, cité par l’agence de presse russe RIA Novosti. Le ministre russe de la défense Serguei Shoigu a lui aussi évoqué l’opération de maintien de la paix dans son allocution lors de cette réunion présidée par Poutine. “Les civils retournent dans leurs foyers et reconstruisent leurs maisons dans des conditions de totale sécurité”, s’est félicité S. Shoigu.Les soldats de la paix russes ont mis en place 23 postes d’observation dans et autour du Karabagh peu après la signature de l’accord russo-arménio-azéri du 9 novembre qui a mis fin à six semaines de guerre. Ils sont aussi déployés le long du corridor de Latchine, seul axe désormais reliant le Karabagh à l’Arménie. Le contingent russe a subi sa première perte la semaine dernière lorsqu’un officier russe a été tué par l’explosion d’une mine lors d’une opération de déminage près de la ville de Shushi (Shusha), qui est passée sous contrôle azéri. D’après S.Shoigu, les troupes russes ont d’ores et déjà neutralisé plus de 6 000 mines antipersonnel et autres engins explosifs.