Le maire de Goris arrêté pour avoir appelé ses administrés à bloquer la route de Pachinian vers le sud de l’Arménie

On n’interrompt pas impunément le premier ministre arménien Nikol Pachinian dans sa « marche », qui le porta au pouvoir à Erevan en mai 2018 et dont il reste persuadé qu’elle est toujours suivie par une majorité d’Arméniens ! Le maire de Goris, Arush Arushanian, âgé de 29 ans, l’a appris à ses dépends, et a été arrêté lundi 21 décembre, quelques heures après avoir lancé un appel à ses administrés ainsi qu’aux habitants de la province méridionale de Siounik, dont sa localité est le chef-lieu, pour qu’ils bloquent le convoi de N.Pachinian, qui n’a pu poursuivre sa route vers le sud du pays et a dû rebrousser chemin. Aux (...)