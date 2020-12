Deux autres citoyens portés disparus retrouvés 61 jour après leur disparition

Deux citoyens de l’Artsakh, un père et son fils Mikaël et Gegham Petrosyan disparus en Artsakh furent découverts 61 jour après leur disparition et ont été ramenés à Stepanakert accompagnés par les soldats de la paix russes et le CICR.

Ils sont actuellement en surveillance au Centre médical de Stepanakert, la capitale de l’Artsakh. Le général Karen Sargsyan le responsable du service des Situations d’urgence a remercié les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh pour leur travail et leur aide dans la recherche des disparus.

ARMENPRESS.