2 citoyens Arméniens, un père et son fils disparus en Artsakh retrouvés 61 jour après leur disparition

En Artsakh lors des opérations de recherches menées par le ministère des Situations d’urgence, les forces russes de paix et la Croix Rouge internationale, 3 citoyens Arméniens, le père et son fils, Mikaël et Gegham Petrosyan furent découverts. Ils avaient disparu depuis 61 jours. Ils furent ramenés à Stepanakert. Ils sont actuellement en surveillance au Centre médical de Stepanakert, la capitale de l’Artsakh. Le général Karen Sargsyan le responsable du service des Situations d’urgence a remercié les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh pour leur travail et leur aide dans la recherche des disparus.

Krikor Amirzayan