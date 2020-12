Les champions et championnes 2020 d’Arménie de boxe

Le championnat sénior d’Arménie de boxe vient de se tenir du 14 au 19 décembre au gymnase « Dynamo » à Erévan.

50 boxeurs participaient à ces compétitions dans 8 catégories de poids pour les hommes et 6 boxeuses dans 3 catégories de poids pour les femmes.

Les championnes d’Arménie 2020 sont Lilit Dalakyan (48 kg), Sona Harutyunyan (64 kg), Ani Hovsepyan (75 kg). Chez les hommes, les vainqueurs sont Arthur Hovhannisyan (52 kg), Arthur Ghazaryan (57 kg), Narek Hovhannisyan (63 kg), Armen Mashakaryan (69 kg), Arman Darchinyan (75 kg), Hambardzum Hakobyan (81 kg), Henrik Sargsyan (91 kg), David Chaloyan (91 kg et plus).

Krikor Amirzayan