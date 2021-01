Ça marche bien aussi en Italie pour Joseph Oughourlian

Le RC Lens fringant promu, n’est pas le seul motif de satisfaction pour Joseph Oughourlian en cette première partie de saison. Le Calcio Padova, son club italien, brille aussi au-delà des Alpes.

En effet, l’équipe italienne occupe la première place de son groupe en Serie C, la 3e division italienne. Le club de Padoue a confirmé sa place de leader en l’emportant 3-1 à Ravenne dans le cadre de la 14e journée. Le Calcio Padova compte 29 points et partage la tête avec Sudtirol. Le premier montera directement en Serie B alors que les équipes classées de la 2e à la 10e place participeront à des barrages. Peut-être la bonne année pour ce club, en quête d’un retour à un niveau plus en adéquation avec son passé puisqu’il a fréquenté la Série A à plusieurs reprises. Il a quitté l’élite en 1996 et alterne depuis entre 2e et 3e division.