Les frontières du Syunik sont protégées affirme le gouverneur de la région au sud de l’Arménie

Melikset Poghosyan le gouverneur de la région de Syunik a déclaré que « Toutes les frontières de la région de Syunik, la route Goris-Kapan, et les communes de la région sont gardées et protégées par les forces armées arméniennes, les gardes-frontières Arméniens et Russes ainsi que des volontaires » dans un message sur les réseaux sociaux.

« Chers habitants de Syunik, je tiens à vous informer qu’en ce moment toutes les frontières de la région de Syunik, la route Goris-Kapan, nos localités frontalières sont entre de bonnes mains et sont gardées par les forces armées arméniennes, les gardes-frontières Arméniens et Russes ainsi que des volontaires. Il n’y a pas de danger, notre défense est forte » a écrit Melikset Poghosyan. Le gouverneur répondait ainsi à l’inquiétude de la population du Syunik affirmant que l’armée arménienne était défaillant à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans cette région sud de l’Arménie qui fut de tout temps l’un des plus importants foyers de la résistance arménienne face aux envahisseurs.

Krikor Amirzayan