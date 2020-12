Nikol Pachinian est arrivé à Yerablour et s’est agenouillé devant la tombe d’un soldat en cette première journée de Deuil national en Arménie

Une délégation conduite par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est arrivée au cimetière des héros de Yerablour à Erévan où s’étaient réunis des milliers de personnes pour honorer la mémoire des soldats et volontaires Arméniens disparus lors de la dernière guerre de l’Artsakh. Nikol Pachinian en cette première journée des trois jours décrétés Deuil national en Arménie et en Artsakh est venu s’agenouiller devant la tombe d’un soldat mort en Artsakh lors des derniers combats. A noter que de nombreux manifestants qui bloquaient le passage de Nikol Pachinian lors de son arrivée à Yerablour ont été écartés par la police et les gardes de Nikol Pachinian qui était en étroite surveillance face aux risques.

Krikor Amirzayan