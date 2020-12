Situation explosive ce matin au cimetière des héros de Yerablour à Erévan

Près du cimetière militaire des héros de Yerablour à Erévan ce matin cette première journée de deuil national arménien, la situation est explosive entre les manifestants et la police. Cette dernière tente de dégager les voies d’accès bloquées par les manifestants. Un groupe de manifestant bloque la route pour empêcher le passage du cortège officiel du Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui se dirigeait vers Yerabour pour honorer le souvenir des martyrs, les quelques 3000 à 4000 soldats et volontaires Arméniens tombés lors de la dernière guerre de l’Artsakh. La marche de plusieurs dizaines de milliers de personnes partie depuis la place de la République s’est dirigée vers Yerablour avec dans le cortège Ararat Mirzoyan le président de l’Assemblée nationale et des hauts représentants de l’Etat.

Krikor Amirzayan