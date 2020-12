Aix-en-Provence et Septèmes- les-Vallons demandent la reconnaissance de la République d’Artsakh

Les jours se suivent et se ressemblent. Aux quatre coins cardinaux de l’hexagone comme ailleurs dans le monde, des dizaines de Parlements, des Conseils régionaux et départementaux, des métropoles et des villes votent à l’unisson et à l’unanimité des vœux en demandant à la France entre autres, la reconnaissance de la République d’Arstakh.

Phénomène viral, cette vague est devenue un tsunami de demandes de reconnaissances et de soutiens à l’Artsakh ainsi qu’à l’Arménie.

Haut et fort, sans ambages, ces institutions et collectivités dénoncent et condamnent clairement l’agresseur turco - Azérie et enjoignent l’État français à prendre ses responsabilités pour protéger les populations civiles et garantir l’intégrité de la République d’Arstakh.

Sans fioritures et langues de bois, portés par des femmes et des hommes soucieux des valeurs de la patrie des droits de l’homme, ces vœux forts et massifs doivent interpeller l’exécutif et au premier plan le Président Emmanuel Macron, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Jean - Yves Le Drian.

Ce dernier est resté sourd devant les nombreuses réactions indignées de la représentation nationale.

Froid, mécanique, impuissant à nommer l’agresseur, balbutiant quelques frêles condamnations pour mieux se terré dans la neutralité, le chef de la diplomatie a manqué un rendez-vous avec l’Histoire, contrairement aux grands Hommes qui ont fait la France.

Ce mouvement démocratique et humaniste rassemble au-delà de tous les clivages, en fédérant toutes les sensibilités de l’échiquier politique uni pour une cause universelle : le respect du droit des peuples à l’autodétermination.

Dans ce concert vertueux, seuls quelques individus pitoyables, sans âmes, friands de caviar et de loukoums, certainement aux ordres de Bakou ou d’Ankara, ont sombré sans gloire, noyés dans un silence complice en éructant la voix de leurs maîtres autocrates, Aliev et Erdogan.

AIX-EN-PROVENCE AVEC LE PEUPLE ARMÉNIEN



Le Conseil municipal d’Aix-en-Provence réunis le 20 novembre, dans l’Amphithéâtre de la Verrière a voté à l’unanimité des 52 élus présents et représentés, moins 1 non participation, la « Motion de soutien au peuple arménien du Haut Karabagh » présentée par Maryse Joissains - Massini, la Maire charismatique de la ville et rapporteur de la motion.

Outre la demande que la France reconnaisse et participe à la reconnaissance internationale de la République d’Artsakh comme un territoire souverain, libre et indépendant, les élus ont fermement condamné l’intervention militaire de l’Azerbaïdjan et l’implication de la Turquie dans le conflit en demandant que les droits fondamentaux de la population du Haut Karabagh soient reconnus.

« UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE AUX POPULATIONS ARMÉNIENNES » Ville de Septèmes- Les-Vallons



Ville militante, ouvrière, marquée par l’engagement de Missak Manouchian dans la résistance, Septèmes-Les-Vallons qui commémore chaque année la mémoire du célèbre résistant arménien ainsi que le 24 avril 1915, a votée à l’unanimité ce jeudi 17 décembre une « Motion de soutien aux populations de la République d’Arstakh et au respect du droit des peuples à l’autodétermination ».

Visage incontournable de la cause arménienne, André Molino premier édile de la ville, assisté de son Conseil municipal, a affirmé une nouvelle fois son soutien et sa solidarité auprès du peuple arménien.

Les élus ont fermement condamné les atrocités perpétrés par la coalition turco- azérie appuyée par les nombreux terroristes djihadistes enrôlés par Ankara.

Les crimes de guerre, les actes de barbarie contre les prisonniers ( les décapitations, les mutilations ainsi que les humiliations ), les destructions de monuments religieux et culturels appartenant au patrimoine de l’Humanité, ainsi que les bombardements chimiques au phosphore blanc ont également été dénoncés.

Outre une aide humanitaire d’urgence aux populations civiles, d’un montant de 2 000 € ( via l’Association Culturelle des Français d’Origine Arménienne de Septèmes-Les-Vallons et de ses environs ( ACFOA), le Conseil municipal à mandaté André Molino pour saisir le Président de la République et le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, afin que le gouvernement reconnaisse l’indépendance de la République d’Artsakh dans ses frontières de l’oblast autonome.

Le Conseil demande également que l’État français joue pleinement son rôle au sein du groupe de Minsk et du Conseil de sécurité de l’ONU.

Alain Sarkissian