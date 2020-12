Massacre : la mauvaise réponse des passions tristes, par Ara Toranian

Le magazine Time a élu 2 020 pire année de l’Histoire. L’Arménie en a connues pour sa part de bien plus tragiques. Il n’empêche qu’une nouvelle fois ce pays compte ses morts. Au moins trois mille à l’issue de la guerre. Ils avaient pour la plupart entre 18 et 20 ans. Leur destin a basculé le 27 septembre, lorsque, du jour au lendemain, ils ont été envoyés au front. Ou plutôt à l’abattoir.

Car on le sait aujourd’hui : ces gamins sur lesquels on a collé un uniforme n’avaient pas les moyens de riposter. Ni même de se défendre. Déclenchée par des pluies de missiles tombées du ciel, la mort les a foudroyés avant qu’ils n’aient eu le temps de la voir. Simultanément, à des centaines de kilomètres des tranchées, confortablement installés dans les centres opérationnels, des experts armés joysticks téléguidaient la Camarde en appuyant sur des boutons et en buvant du petit-lait. Comme dans les jeux vidéos.

Repris dans Jforum le 13 décembre, un article « d’intelligence online » est à cet égard très éloquent : « Des capteurs dernier cri aux modélisations ultra-précises du terrain, Tel-Aviv n’a pas hésité à mettre à la disposition de Bakou ses dernières technologies en matière de recueil de renseignements, modifiant rapidement la trajectoire du conflit dans le Haut-Karabakh ».

Les forces du panturquisme, démesurément supérieures sur les plans numérique (dans tous les sens du mot), technologique, et en puissance de feu n’ont fait qu’une bouchée des militaires arméniens qui n’avaient que leur courage à leur opposer. Les uns menaient la bataille de la Somme quand les autres étaient déjà dans la guerre des étoiles.

Comme l’indique Michel Goya, analyste et ex-conseiller auprès du chef d’état-major des armées françaises, sur son blog La voie de l’épée : « Si l’Arménie a été battue, c’est parce qu’elle était devenue battable et que tous les freins diplomatiques à l’engagement azéri ont été levés […] la victoire était certaine avant même le premier coup de feu ». Ce qui s’est passé n’est par conséquent rien d’autre qu’une version moderne des massacres, sous-tendue par un projet revendiqué d’« épuration ethnique » contre « les chiens ».

« Quand je regarde l’Histoire, j’y vois des heures de liberté et des siècles de servitude », écrivait l’essayiste Joseph Joubert, il y a plus de deux siècles. Le temps des larmes est donc revenu pour l’Arménie, à peine deux ans après qu’elle eut retrouvé le sourire, avec la révolution de Velours. Une parenthèse d’espoir qu’elle paye aujourd’hui au prix fort. D’autant que, par une cruelle ironie, le malheur se voit associé au nom de celui qui lui avait rendu la liberté.

« Nikol traître », peut-on ainsi lire sur les banderoles des alliés de l’ancien régime qui, à défaut d’avoir combattu en Artsakh, battent le pavé dans les rues d’Erevan, à la recherche d’un coupable, ou plutôt d’un bouc émissaire. Ils tiennent enfin leur revanche et nous promettent la vengeance, en dénonçant la « capitulation honteuse » du 10 novembre.

Pourtant, le général Samvel Babayan, le plus haut décoré de la première guerre du Karabakh, a indiqué dans une interview au site Meronq news qu’« au matin du 27 septembre, la partie arménienne a perdu 50 % de ses ressources antiaériennes et 40 % de son artillerie ». Dès le premier jour, le sort en était jeté.

Mais quand on veut tuer son « chien » on dit qu’il a rage. Après avoir fait peser le soupçon sur la détermination de Pachinian vis-à-vis de l’Artsakh, on vient lui reprocher a posteriori son entêtement.

La vérité est qu’il n’y a jamais de « bonne » solution face à un ennemi démesurément plus fort. Et que la responsabilité est collective et historique avant d’être individuelle. Sachant que notre logiciel politique, fondé sur le génocide, la guerre, l’injustice, incite naturellement plus aux passions qu’à la mesure.

Ainsi beaucoup des nôtres se sont montrés plus enclins à mourir pour le Karabakh que d’aller y vivre. Et on ne saura jamais si les acquis de la guerre de 1988-94 ont été perdus en 2020 ou en 1998, quand Ter Petrossian (qui est loin d’être irréprochable) a été déposé par une révolution de palais, au motif qu’il proposait un « règlement par étapes » jugé « défaitiste » par des factieux, champions de la surenchère, qui ne se sont jamais donner les moyens de faire mieux.

Ou en 2009 avec la mobilisation contre des protocoles honnis, qui, bien que prêtant le flanc à la critique, avaient au moins le mérite de semer la zizanie entre Ankara et Bakou. Ou par 20 ans, de corruption, d’incurie et de gabegie qui ont accouché d’une révolution. Une chose est sûre : on n’échappera pas à une introspection collective.

Mais rien ne serait pire que de sombrer dans la haine de soi ou de faire d’un libérateur un bouc émissaire. D’autant que l’histoire n’est pas finie. Et qu’avant de chercher un ennemi intérieur, il nous faut encore faire face à un ennemi extérieur, et relever le défi du statut, alors que pour la première fois de son histoire, la République du Haut-Karabakh, bien que meurtrie et amputée, est aussi militairement sanctuarisée. C’est ce dernier carré de résistance qu’il faut aujourd’hui sauver coûte que coûte par une mobilisation internationale. Voilà l’urgence.

Ara Toranian