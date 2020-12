Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré vendredi à la chancelière allemande Angela Merkel vouloir ouvrir une « nouvelle page » avec l’Union européenne, a-t-on appris de source officielle. Au cours d’une vidéoconférence avec Mme Merkel, « le président Erdogan a déclaré que la Turquie veut ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l’UE, et a remercié la chancelière pour ses contributions constructives et ses efforts en faveur des relations Turquie-UE », indique un communiqué de la présidence turque. « Il y a une nouvelle fenêtre d’opportunité » pour renforcer les relations Turquie-UE, (...)