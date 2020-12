Richard et Corinne Zarzavatdjian en dédicace du livre « L’Arménie et les Arméniens de à A à Z » à Valence ce dimanche 20 décembre

Dimanche 20 décembre de 14h00 à 18h00 Richard et Corinne Zarzavatdjian seront à la librairie Notre Temps à Valence (30 Grande Rue) pour dédicacer leur livre-album « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » récemment paru aux éditions Gründ (29,95 euros). Les droits d’auteur seront reversés au Fonds Arménien au profit des réfugiés de l’Artsakh. A l’approche des fêtes, ce livre-album, véritable encyclopédie sur l’Arménie et les Arméniens -dont les Arméniens de France- est un condensé de savoir, agréablement présenté par de très larges illustrations.

Krikor Amirzayan