Le lutteur Arménien Artur Aleksanyan, champion olympique était à Belgrade diminué des problèmes de santé

Le lutteur Arménien Artur Aleksanyan, champion olympique, d’Europe et du monde de lutte gréco-romaine ne n’est pas infecté par le coronavirus contrairement à ce que prétendait la rumeur en Arménie.

Dans une conférence de presse, Gevorg Aleksanyan le père d’Artur et entraîneur de l’équipe d’Arménie de lutte gréco-romaine a affirmé « Artur est en convalescence. De retour en Arménie il a passé un nouveau test du coronavirus, le résultat fut négatif. Mais il a semble-t-il pris froid et son état est fébrile comme s’il avait la grippe ». Gevorg Aleksanyan est également l’entraîneur personnel d’Artur Aleksanyan.

Un peu plus tôt le 14 décembre les entraîneurs de l’équipe d’Arménie de lutte gréco-romaine indiquaient depuis Belgrade (Serbie) qu’Artur Aleksanyan (97 kg) avait des problèmes de santé et c’est pour cette raison qu’il renonçait à poursuivre les combats pour une médaille de bronze.

Krikor Amirzayan