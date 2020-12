L’Azerbaïdjan a tout fait pour empêcher les journalistes de travailler

Le 18 décembre, les médiateurs de la République d’Artsakh et d’Arménie ont publié un rapport ad hoc conjoint sur les attaques de journalistes par l’Azerbaïdjan couvrant les hostilités en Artsakh.

Parallèlement au ciblage de la population civile et des infrastructures de l’Artsakh, des journalistes et leurs véhicules de service ont également été délibérément et aveuglément pris pour cible, à la suite de quoi 7 journalistes (5 étrangers et 2 Arméniens) ont été blessés et une personne qui transportait le groupe de journalistes a été tuée.

Le ciblage délibéré est testé par le fait que les journalistes portaient des uniformes et des signes distinctifs également présents sur leurs véhicules. En outre, certaines preuves suggèrent que des drones de reconnaissance azerbaïdjanais volaient sur les lieux avant et pendant les frappes, ce qui signifie que les journalistes étaient parfaitement visibles et distincts par les forces armées azerbaïdjanaises.

Dans le même temps, afin d’entraver le travail professionnel des journalistes couvrant les opérations militaires en Artsakh, l’Azerbaïdjan a lancé des persécutions criminelles contre certains journalistes étrangers travaillant en Artsakh et les a inclus sur la liste noire. De plus, tout au long de la guerre, les autorités azerbaïdjanaises ont restreint les activités indépendantes des journalistes internationaux en Azerbaïdjan contrôlant leur mouvement et créant des barrières artificielles pour eux.

En analysant toutes les circonstances du ciblage des journalistes, ainsi que d’autres actions et déclarations pertinentes de la partie azerbaïdjanaise, il est évident que les autorités azerbaïdjanaises avaient une intention criminelle d’isoler complètement l’Artsakh des flux d’informations internationaux et des sources indépendantes pour cacher à grande échelle et les crimes de guerre délibérés contre le peuple d’Artsakh.

Au cours de la période du 27 septembre au 10 novembre, 390 journalistes de 190 entreprises de médias étrangers ont été accrédités par le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh pour couvrir les atrocités commises contre le peuple de l’Artsakh en raison de l’agression azerbaïdjanaise et turque, ainsi que des centaines de journalistes arméniens.

D’autres détails du rapport, voir lien plus bas