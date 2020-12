Ilham Aliyev : Le conflit du Karabakh appartient au passé

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré qu’il était déjà possible de parler du conflit du Haut-Karabakh qu’au passé, le régime de cessez-le-feu au Karabakh est préservé et « il sera plus fort » chaque jour.

Ilham Aliyev a fait cette déclaration lors d’une réunion du Conseil des chefs d’État de la CEI le 18 décembre.

« Je suis également tout à fait d’accord avec Vladimir Vladimirovitch Poutine pour dire qu’en parlant du conflit du Haut-Karabakh, nous devrions déjà parler de ce qui s’est passé dans le passé. C’est déjà de l’histoire », a déclaré Aliyev.

Evoquant la mission de maintien de la paix de la Russie au Karabakh, Aliyev a noté qu’elle « est menée avec beaucoup de succès ».

Les soldats de la paix sont en contact permanent avec les structures compétentes de l’Azerbaïdjan. En près d’un mois et demi depuis l’armistice, il n’y a eu qu’une seule violation du cessez-le-feu. « Littéralement en un jour, l’incident a été réglé, le cessez-le-feu se poursuit, et je pense que chaque jour il sera de plus en plus fort », a déclaré Aliyev

Faisant référence à la guerre de 44 jours, Ilham Aliyev a défendu le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, affirmant que ce n’était pas lui qui avait créé l’actuelle armée arménienne, mais les ex-présidents du pays Serge Sarkissian et Robert Kocharian.

« L’armée qui a été vaincue est l’armée que Kocharian et Sarkissian ont créée », a déclaré Aliyev, ajoutant que ceux qui tentent maintenant d ’« attaquer » Pashinyan devraient comprendre que ce n’est pas son armée.

Nikol Pashinyan lui-même n’a pas participé à la réunion en raison du décès de son père.