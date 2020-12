Les soldats de la paix russes ont organisé des cours sur les mesures de sécurité avec les élèves de l’école №1 dans la ville de Tchartar

Les militaires du Centre russe de déminage humanitaire au Haut-Karabagh ont organisé des cours de sécurité à l’intention des élèves de l’école d’enseignement général.



Les écoliers ont été informés de la classification des engins explosifs et des actions lors de la détection d’objets explosifs. En outre, les experts ont démontré les règles de premiers soins.



Les militaires du centre de déminage ont présenté des échantillons de l’équipement des militaires russes - le kit de déminage interarmes OVR-2 conçu pour protéger le sapeur des facteurs dommageables de l’explosion, les détecteurs de mines IMP-S 2 et le détecteur d’engins explosifs portable INVU-3M « Korchoun », qui détecte les engins explosifs à l’aide de composants et circuits électroniques.



Au total, plus de 80 élèves, des enseignants et des parents d’écoliers ont participé aux cours.