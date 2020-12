Plus de 41 000 réfugiés sont rentrés en Artsakh

457 réfugiés sont rentrés en Artsakh le 18 décembre accompagnés des soldats de la paix russes et de la police militaire qui avaient quitté leurs maisons plus tôt à cause de la guerre, a informé le ministère de la Défense de la Russie.

Les soldats de la paix russes surveillent la situation 24 heures sur 24 et contrôlent le respect du cessez-le-feu dans vingt-trois postes d’observation.

« Plus de 41 000 réfugiés sont déjà retournés au Haut-Karabakh », a indiqué le ministère.

ARMENPRESS.