Des députés du groupe politique « Arménie Lumineuse » se rendent à Goris et Kapan au sud de l’Arménie pour prendre connaissance de la situation à la frontière arméno-azérie

Des députés du groupe politique « Arménie Lumineuse » (Lousavor Hayastan) se sont rendus à Kapan dans la région de Syunik au sud de l’Arménie. Ils ont rencontré le maire de Kapan. Ils désiraient prendre connaissance sur place de la situation des frontières de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan. Le groupe visita plusieurs villages et villes dont Goris. Les habitants de Goris en signe de protestation contre le gouvernement -accusé de ne pas assez protéger la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan- avaient bloqué la route Goris-Kapan. Pour se rendre à Kapan plus au sud, les députés durent emprunter une autre route.

Krikor Amirzayan