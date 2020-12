Le ministre arménien de la Défense a inspecté les positions frontalières au sud-est de l’Arménie

Vagharchak Harutyunyan le ministre arménien de la Défense qui se trouve dans la région de Syunik au sud de l’Arménie depuis hier, s’est rendu aujourd’hui 18 décembre sur des positions frontalières du sud-est de l’Arménie. Il a tenu des réunions avec les commandements et les officiers et conversé avec les soldats. Le ministre arménien de la Défense a visité certaines positions frontalières arméniennes séparées d’à peine 100 mètres des postes azéris.

Vagharchak Harutyunyan a inspecté les nouveaux postes de la défense arménienne ainsi que l’organisation des surveillances et la préparation des militaires. Les travaux étant quelque peu retardés par la neige et le climat peu favorable. Le général Jirayr Poghosyan a affirmé que les travaux continueront et seront plus intensifs au printemps.

Le ministre arménien de la Défense a salué les soldats qui avaient participé à la guerre de l’Artsakh en offrant aux officiers et engagés les plus méritants des prix pour leur courage au service de la patrie.

Krikor Amirzayan