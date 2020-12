L’Artsakh affirme que l’information de 62 soldats Arméniens capturés émise par l’Azerbaïdjan est une fausse nouvelle

Aujourd’hui l’Armée de Défense de l’Artsakh a démenti les nouvelles -qui seraient fausse- diffusées ces derniers jours par l’Azerbaïdjan qui affirmait avoir capturé 62 soldats Arméniens au sud de l’Artsakh. Dans un communiqué publié par l’Armée de Défense de l’Artsakh Stepanakert affirme que la vidéo diffusée sur internet au sujet de 62 soldats Arméniens capturés par l’Armée azérie est une fausse vidéo et l’info est fausse également. « Ces derniers jours, aucun incident de prise d’otage de militaires Arméniens par les troupes azéries n’a été enregistré dans la zone de responsabilité contrôlée par l’Armée de Défense de l’Artsakh et les informations mentionnées par l’Azerbaïdjan ne correspondent pas à la réalité » a affirmé Stepanakert dans un communiqué. L’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh appelle les organes d’information et les réseaux sociaux arménien à ne pas diffuser les fausses publications azéries qui visent à saper le moral des Arméniens.

Krikor Amirzayan