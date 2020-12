Narek Abgaryan :L’important est de bien comprendre ses erreurs

Le boxeur professionnel arménien Narek Abgaryan a subi sa première défaite sur le ring professionnel. Le boxeur arménien représentant Punch Boxing Promotions a perdu contre le Mexicain Eduardo Baez par 8 points dans un combat de 8 rounds.

Cette fois, Narek Abgaryan était dans une catégorie de poids plus élevée. Selon le boxeur, c’était l’une des raisons de la défaite.

« Je ne me suis pas battu pendant un an et cela m’a gêné. De plus, j’ai dû soulever des poids car il n’y avait aucun concurrent dans ma catégorie de poids avec qui je pouvais me battre cette année. Tout ce que j’avais à faire était de prendre du poids ou de retourner en Arménie, mais nous avons décidé que ce serait mieux pour moi de me battre », a déclaré Narek Abgaryan.

Il faut rappeler que le boxeur arménien avait remporté ses 14 combats précédents.

« Mon adversaire était plus grand que moi, car cela me dérangeait beaucoup. Je suis dans un état psychologique normal, c’est un sport, les défaites sont normales. Nous devons être en mesure de faire les bonnes recherches et de ne pas répéter les mêmes erreurs à l’avenir", a déclaré Narek Abgaryan.

Narek Abgaryan et un autre athlète représentant le Punch Boxing, Gor Yeritsyan, reviendront en Arménie la semaine prochaine.