Grâce à la coopération du Centre Tumo pour les Technologies créatives et une société américaine, le premier centre Tumo a ouvert ses portes à Gavar dans la région de Gegharkunik. Ce centre de Gavar sera également fréquenté par les jeunes ou les autres habitants des villages proches et contribuera au développement et à l’éducation dans cette région proche du lac Sevan. A l’ouverture de ce centre Tumo étaient présents Vahram Dumanyan le ministre de l’Éducation et des Sciences, la vice-ministre Zhanna Andreasyan, le gouverneur de la région de Gegharkunik Gnel Sanosyan ainsi que le maire adjoint de Gavar, Grigor Boshavar. Marie Lou Papazian la directrice du Centre Tumo s’est félicitée de cette expansion des activités de Tumo avec cette ouverture d’un Tumo Box (boite Tumo) à Gavar.

Dans quelques jours, une autre boite Tumo sera ouverte dans la ville frontalière de Berd, dans la région de Tavouch. « Ce processus est en cours et nous réaffirmons notre mission de rendre le programme de Tumo accessible aux jeunes, même dans les plus petites communautés d’Arménie et d’Artsakh » dit la directrice du Centre Tumo.

Krikor Amirzayan