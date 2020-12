50 artistes réunis pour un concert caritatif au profit des enfants de l’Artsakh

A l’initiative d’Amnésie internationale, plus de 50 artistes français et internationaux se mobilisent le 26 décembre pour les enfants d’Arménie. Diffusé en live sur Youtube et Facebook, ce concert permettra de récolter des fonds pour aider les enfants et les dizaines de milliers de déplacés à retrouver un toit, après avoir dû fuir l’Artsakh.

Après 9 éditions pour la Paix et contre l’oubli des génocides - 8 à Marseille au Dock des Suds et 1 à Paris au Trabendo - l’événement Amnésie Internationale, initié en 2001 par la Jeunesse Arménienne de France, revient le samedi 26 décembre à 21h sous la forme d’un grand show online de charité pour les enfants d’Arménie, intitulé « Children Of Artsakh ».

Suite à la récente guerre survenue dans le Caucase, 28 000 enfants arméniens sont aujourd’hui déplacés ou sans-abri. Tous sont privés de l’accès à leurs écoles – la plupart ayant été détruites par les bombardements -, et des centaines d’entre eux sont devenus orphelins.

Amnésie Internationale ne pouvait donc pas rester les bras croisés devant cette tragédie humanitaire. Covid oblige, le show sera diffusé en live sur Facebook puis dans la foulée en replay sur YouTube et 6Play, et permettra de récolter des fonds en direct pour aider les enfants arméniens et les dizaines de milliers de déplacés à retrouver un toit et des conditions de vie décentes, après avoir dû fuir l’Artsakh, où ils vivaient en paix depuis des décennies.

Pour donner du baume au cœur des enfants d’Arménie, de nombreux artistes des quatre coins du monde ont répondu favorablement à l’appel d’Amnésie Internationale. La soirée sera présentée par Ophélie Meunier et on y retrouvera Yael Naim, Patrick Fiori, Yarol Poupaud, Gaël Faye & Guillaume Poncelet, Gilbert Montagné, Flo Delavega, Claire Keim, Ste ! Celma, Sébastien Tellier, Cocoon, John Patitucci (USA), Domi & JD Beck (USA), Bedouine (USA), Gérard Baste & DJ Pone, Natalia Doco, Ladaniva, Billet d’Humeur, Fixi, Vincent Ségal, Hussam Aliwat, Yadam, mais aussi Nikos Aliagas, Adriana Karembeu, le mentaliste Viktor Vincent, le réalisateur canadien Atom Egoyan, et bien d’autres encore.

La jeunesse a dorénavant besoin d’un futur plein d’espoir, d’un avenir lumineux, afin d’éloigner de sa mémoire les jours bien trop sombres qu’elle vient de vivre. Les fonds récoltés durant le concert seront reversés au Fonds Arménien de France, à l’ONG américaine Children of Armenia et à la Jeunesse Arménienne de France/Altitude 5165.

