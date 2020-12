Pompeo cherche à calmer le jeu avec Ankara après les sanctions

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré à son homologue turc Mevlut Cavusoglu que les sanctions américaines imposées lundi à Ankara pour son acquisition du système de défense aérienne russe S-400, n’étaient pas destinée à affaiblir la défense turque.

Au cours d’un entretien cette semaine avec le ministre turc des Affaires

étrangères, M. Pompeo a "souligné que l’objectif des sanctions était

d’empêcher la Russie de recevoir des revenus, un accès et une influence

substantiels" aux systèmes de défense turcs, a indiqué jeudi son porte-parole Cale Brown.

Les sanctions "ne sont pas destinées à affaiblir les capacités militaire ou

le niveau de préparation au combat de la Turquie ou d’autres alliés ou

partenaires des Etats-Unis", a ajouté le porte-parole.

Le secrétaire d’Etat américain a aussi "appelé la Turquie à régler le

problème des S-400 d’une façon conforme aux décennies de coopération de

défense entre nos pays et à revenir à ses obligations de membre de l’Otan pour

acheter des armements compatibles avec ceux de l’Otan", a-t-il conclu.

Les Etats-Unis avaient annoncé lundi des sanctions contre la Turquie pour

son acquisition du S-400, interdisant désormais l’attribution de tout nouveau

permis d’exportation d’armes à l’agence gouvernementale turque en charge des

achats d’armement, le SSB.

La décision prévoyait aussi des sanctions contre le président du SSB,

Ismail Demir, ainsi que d’autres dirigeants de cette agence.

Le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé ces sanctions mercredi.

"De quel type d’alliance s’agit-il ? Cette décision est une attaque ouverte

contre notre souveraineté« , s’est-il indigné. »C’est un prétexte. Le vrai but

est de stopper l’élan de notre pays dans l’industrie de la défense et de nous

rendre de nouveau complètement dépendants".

Washington, 18 déc 2020 (AFP) -