Les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh exigent que les habitants du village arménien d’Aghavno dans la région de Kachatagh rendent leurs armes…sans assurer leur sécurité !

Les forces russes chargées de la paix en Artsakh ont promis d’assurer la sécurité des habitants du village arménien d’Aghavno (Ariavan en arménien) dans la région de Kashatagh zone au sud-est de l’Artsakh qui fut remise à l’Azerbaïdjan. Antranik Tchavouchyan le maire de la commune d’Aghavno a déclaré que les forces russes ont promis la protection de ses villageois.

« Actuellement ce sont les hommes du village, les armes à la main qui réalisent la sécurité du village. Le commandant des forces russes chargées du maintien de la paix a indiqué que le cessez-le-feu exigeait qu’on rende les armes. En contrepartie nous leur avons demandé des garanties pour qu’ils assurent la sécurité du village. Le commandant des forces russes de la paix voyant que les forces azéries étaient nombreuses près du village, nous a dit qu’il fallait que des forces russes supplémentaires viennent pour assurer la sécurité. Puis le commandant est parti en exigeant qu’on rende les armes… » dit le maire d’Aghavno.

Antranik Tchavouchyan affirme qu’actuellement 10 familles arméniennes vivent à Aghavno. « Nous sommes tous décidés à ne pas quitter notre village » dit-il en ajoutant qu’Aghavno disposait encore l’électricité, le gaz et le réseau téléphonique. Le 17 décembre le maire d’Aghavno avait indiqué sur sa page facebook que les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh depuis leur base de Berdzor avaient demandé que les villageois d’Aghavno rendent leurs armes. « Qu’ils garantissent notre sécurité et donnent des gages et après nous rendrons nos armes » dit le maire d’Aghavno et indique que la priorité des villageois et de cultiver la terre en toute sécurité.

Krikor Amirzayan