Les corps de 35 soldats Arméniens et d’une femme âgée découverts à Fizouli, Djabrayil et Hadrout avec un total de 969 corps découverts à ce jour

Lors de la recherche des corps sur les zones de guerre à Fizouli, Djabrayil et Hadrout, furent découvert au cours des deux dernières journées les corps de 35 soldats Arméniens et un civil a indiqué Hounan Tevosyan le responsable de communication des Services de situations d’urgence de la République de l’Artsakh, ce vendredi 18 décembre. « La personne civile est une femme âgée dont le corps fut découvert au village de Vardachat dans la région de Hadrout. Aujourd’hui au total depuis le début des recherches nous avons découverts 969 corps de disparus. Les travaux de recherche des corps se poursuivent dans les régions de Nerkin Dartar, Fizouli, Djabrayil et Ichkhanadzor dans la région de Kashatagh. Les proches des disparus participent à ces opérations de recherche ainsi que des volontaires » a indiqué Hounan Tevosyan.

Krikor Amirzayan