Le Parlement belge prend position pour la paix et pour le droit dans le Haut Karabakh

La Chambre des représentants a adopté aujourd’hui une résolution concernant le conflit du Nagorno-Karabakh et ses suites.

La résolution « condamne la reprise des hostilités par l’Azerbaïdjan, le 27 septembre 2020 », et demande au gouvernement de prendre une série de mesures destinées à soulager les populations affectées par la guerre, à poursuivre les responsables de crimes de guerre, à faire respecter le cessez-le-feu et à négocier un accord de paix respectueux des frontières du Nagorno-Karabakh et du droit de sa population à l’auto-détermination. Entre autre dispositions, le Parlement dénonce en particulier le rôle néfaste qu’a joué la Turquie dans cette guerre et lui demande de « cesser d’intervenir militairement » et de « jouer un rôle déstabilisateur ».

Des parlementaires de plusieurs partis ont œuvré activement à l’élaboration de ce texte, qui a été approuvé à la quasi-unanimité, seul le PTB s’étant abstenu. Les députés suivants sont intervenus lors du débat en plénière : Michel de Maegd (MR) et André Flahaut (PS), co-auteurs du texte, Ellen Samyn (VB), rapporteur, Vanessa Matz (CdH) au nom de son collègue Georges Dallemagne, François de Smedt (DéFI), Tania De Jonge (Open VLD), Servais Verherstraten (CD&V) et Steven de Vuyst (PVDA-PTB).

La proposition de résolution soumise en octobre 2020 par Georges Dallemagne ne fut pas adopté, et son parti soutint la résolution de la majorité parlementaire. Peter de Roover (N-VA) est également intervenu en plénière, notamment pour défendre une autre résolution demandant l’établissement de relations diplomatiques avec le Haut-Karabakh. Le texte fut rejeté, mais l’idée de la reconnaissance de l’indépendance du territoire était soutenue par de nombreux collègues.

Le Comité des Arméniens de Belgique se félicite que le Parlement ait pris position avec clarté et de manière constructive sur ce dossier et il remercie tous les parlementaires qui y ont contribué avec conviction et énergie. La résolution ouvre ainsi la voie à une action concrète et constructive de la Belgique dans la région.

Le Comité invite le gouvernement à donner suite sans tarder aux recommandations du Parlement. Il souligne tout particulièrement l’urgence d’une aide humanitaire et d’une présence belge dans la région.

Par ailleurs, un deuxième texte a été adopté également aujourd’hui. Proposé par Michel de Maegd, il instituait le 9 décembre comme journée nationale dédiée à la mémoire des victimes des génocides reconnus officiellement par l’État belge. Le Comité se félicite de cette décision également, qui permettra d’approfondir la compréhension du phénomène génocidaire.

Le Comité des Arméniens de Belgique est l’organe exécutif et le porte-parole de la Communauté des Arméniens de Belgique. Les institutions de cette Communauté furent fondées en 1922, et comprennent une assemblée élue par l’ensemble des résidents belges d’origine arménienne. On estime à plus de 30 000 personnes le nombre d’Arméniens dans le pays.

Nicolas Tavitian,

Président du Comité des Arméniens de Belgique