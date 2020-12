Le Conseil Régional d’Occitanie demande au gouvernement français de reconnaître la République d’Artsakh

Le 17 décembre dernier, le Conseil régional d’Occitanie a voté, à une large majorité, le vœu de soutien aux Arméniens d’Artsakh et a, entre autres, demandé au gouvernement français de reconnaître la République d’Artsakh.

La Région occitane a ainsi rejoint la vague de soutien que plusieurs collectivités locales en France et à l’étranger, tout comme les deux chambres du Parlement français, ont manifesté à l’égard de la cette cause, tant sur le plan politique que dans l’aspect humanitaire.

Le Conseil régional et la Présidente de la Région Occitanie se sont montrés sensibles à la demande des Amicales des Arméniens de Toulouse et de Montpellier, formulée à travers le Collectif des associations arméniennes d’Occitanie, dès la mi-octobre. La Région occitane, comme plusieurs autres collectivités ont témoigné leur attachement aux idéaux de justice, de démocratie et des droits de l’Homme. Nous ne pouvons que les en remercier.

Certains diront que nous nous réjouissons trop pour le vote des vœux politiques, d’autres déploreront l’absence de leur valeur juridique. Nous voudrions répondre qu’il ne faut pas être trop idéaliste ni démesurément optimiste, mais demeurer réaliste sans tomber dans le pessimisme hors limite. Nous voudrions aussi répondre qu’il faut se laisser le droit d’apprécier les petites victoires qui ne sont pas en mesure de compenser les pertes plus grandes mais ont le mérite de tracer le chemin vers des réussites futures. Le vote d’une instance locale française ne fera ni revenir les soldats qui ont donné leur vie pour la patrie ni pourra adoucir le chagrin de leurs familles. Mais elle constitue un nouveau petit pas en avant pour la construction de la paix en Artsakh. Ce chantier est immense et la route est éminemment sinueuse. Mais s’aventurer dans les petits virages en vaut largement le détour si l’on sait que la route mène vers l’objectif ultime.

La reconnaissance de la République d’Artsakh est une étape logique et indispensable pour établir la paix dans la Région du Caucase. Seul un cadre juridique clair permettra aux Arméniens de la République d’Artsakh de vivre sereinement sur leurs terres ancestrales sans le risque permanent d’une agression de voisins assoiffés du désir expansionniste.

Pourvu que la volonté politique locale, nationale et internationale soit plus vive pour rendre cet objectif possible.

Gohar Galustian

Vice-Présidente de l’Amicale arménienne de Montpellier LR

Pour le Collectif des associations arméniennes d’Occitanie

Ci-dessous le texte complet du voeu, signé par Christian Assaf (président du groupe socialiste républicain et citoyen), Sylvia Pinel (présidente du groupe des radicaux), Didier Codorniou (président du groupe des radicaux) et Nicolas Cossange (coprésident du groupe nouveau monde) :

Revoir les débats :

https://www.laregion.fr/Suivez-en-direct-l-assemblee-pleniere-du-17-decembre (voeu n°6 - à partir de 6h34)