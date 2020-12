Le Conseil municipal de Lille adopte un vœu de soutien à la communauté arménienne du Haut-Karabakh

Le 11 décembre s’est tenu un Conseil municipal à Lille. En introduction, la maire Martine Aubry est revenue sur la crise sanitaire. Puis le conseil a adopté différentes mesures, dont un vœu de soutien à la communauté arménienne du Haut-Karabakh. C’est Jérôme Pianezza, conseiller municipal chargé de la lutte contre les discriminations, les relations internationales et européennes, qui a présenté ce texte, adopté à la majorité.

Sur proposition du Groupe Lille en Commun, Durable et Solidaire, la ville de Lille a ainsi souhaité « apporter son soutien à la communauté arménienne qui fait face depuis cet automne à un conflit meurtrier dans la région du Haut-Karabakh faisant des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés, notamment parmi les populations civiles. Ce conflit a obligé une centaine de milliers de personnes à abandonner leur foyer et a engendré la destruction d’éléments importants du patrimoine et des biens culturels de la région. »

Par ce vœu, la Ville de Lille :

rappelle sa solidarité et son soutien fraternel à tous les citoyens arméniens, en Arménie, dans le Haut-Karabakh, dans le monde entier et à Lille ;

demande au Gouvernement de mettre tout en œuvre pour que des discussions en vue d’un règlement négocié et durable du conflit, assurant le rétablissement des frontières définies en 1994, la sécurité des populations arméniennes et le droit au retour des personnes déplacées, ainsi que la préservation du patrimoine culturel et religieux arménien, puissent reprendre sans délai dans le cadre du Groupe de Minsk, dont la France assure la coprésidence ;

invite le gouvernement à tirer toutes les conséquences diplomatiques du rôle joué par les autorités turques, et à envisager avec ses partenaires européens les réponses les plus fermes appropriées ;

invite le gouvernement à reconnaître la République d’Artsakh et à faire de cette reconnaissance un instrument de négociations en vue de l’établissement d’une paix durable.