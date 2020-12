Les nouvelles structures de la République de l’Artsakh

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh vient de signer un décret présidentiel au sujet d’un changement structurel du gouvernement a-t-on appris aujourd’hui à Stepanakert par le bureau de la présidence.

Selon ce décret le gouvernement de la République de l’Artsakh sera composé du :

Ministre d’Etat

le ministère du Travail, du social et des questions migratoires

le ministère de la Santé

le ministère de la Justice

le ministère des Affaires étrangères

le ministère de l’Economie et de l’agriculture

le ministère de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports

le ministère de la Défense

le ministère de la Gestion des territoires et des collectivités locales

le ministère de l’Urbanisme

le ministère des Finances

Désormais c’est le ministre des Finances de la République de l’Artsakh qui aura la fonction de ministre d’Etat.

La gestion gouvernementale de la République de l’Artsakh sera assurée par :

Le Service de sécurité nationale

Le Service national des Situations d’urgence

Le comité chargé du cadastre et de la gestion du parc immobilier de l’Etat

La police

Le comité des recettes de l’Etat

Krikor Amirzayan