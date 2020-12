La route Gumri-Erévan coupée par des parents de soldats disparus le 15 décembre aux villages de Hin Tagher et Khdzaberd (Artsakh)

Les parents de soldats Arméniens disparus en Artsakh manifestent ce matin en coupant la route Gumri-Erévan au croisement du village de Horoum. Les manifestants demandent au gouvernement arménien de le retour de leur soldats prisonniers par l’Azerbaïdjan. Ces soldats se trouvaient le soir du 15 décembre dans les villages arméniens de Hin Tagher et Khdzaberd (Artsakh) lorsque toute communication avec eux fut impossible. Les soldats Arméniens -sans doute prisonniers ou tués par l’ennemi- ne répondant plus aux appels. Les parents de ces soldats dont une grande partie est originaire de Gumri et de la région de Chirak exige leur retour.

Les protestataires affirment que leur action n’est pas politique. Ils sont sans nouvelles de leurs soldats et demandent des informations. Aujourd’hui à 16 heures, Arman Tatoyan le responsable arménien des Droits de l’homme devait s’entretenir avec ces parents des soldats.

Krikor Amirzayan