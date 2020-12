Manifestation samedi du CCAF et du CSK .13 13h30 devant la mairie centrale

Le Conseil de Coordination des organisations arméniennes de France-Sud et le Collectif Solidarité Kurdistan 13 appellent à une manifestation conjointe samedi 19 décembre devant la mairie centrale de Marseille sur le thème : L’impunité et le déni ça suffit ! Sanctions et condamnation contre l’Etat turc, contre Erdogan.