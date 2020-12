Henrikh Mkhitaryan : Nous progressons d’un match à l’autre

Le milieu de terrain de l’AS Roma Henrikh Mkhitaryan a résumé le match contre le Torino au cours de la 12e journée du championnat d’Italie (3 : 1).

« Nous progressons d’un match à l’autre. Nous savions que ce serait difficile contre Torino, mais nous étions bien préparés et méritions de gagner. Nous avons quelques jours pour analyser le jeu de l’Atalanta et nous préparer. Nous avons encore beaucoup de matches, il est donc trop tôt pour dire si nous pourrons nous battre pour le championnat ou non. « C’est une saison difficile, de nombreuses équipes sont devenues plus fortes », a déclaré le footballeur arménien sur Sky Sport Italia.

Il faut rappeler qu’Henrikh Mkhitaryan a marqué un but dans le match contre le « Torino ».