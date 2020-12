La Région Sud demande la reconnaissance de la République d’Artsakh

Ce jeudi 17 décembre 2020 les élus de la Région Sud étaient réunis en séance plénière à l’Hôtel de Région à Marseille sous la présidence de Renaud Muselier.

Menée tambour battant, la séance-fleuve a permis les délibérations sur plusieurs dossiers économiques et budgétaires ainsi que le renforcement de la sécurité dans les transports et les lycées.

Profondément marqué par le drame de la tempête Alex, qui avait dévasté les vallées de la Vésubie, de la Tinee et de la Roya dans les Alpes - Maritimes, le 2 octobre dernier, le président de la Région Sud Renaud Muselier, soutenu par le président de la Métropole de Nice et maire de la ville Christian Estrosi, a exprimé avec les élus régionaux sa solidarité auprès des nombreux sinistrés en accordant une importante aide financière au département et à la métropole niçoise.



POUR TOI ARMÉNIE

Un important chapitre humanitaire et politique était également débattu au sein de l’assemblée pour soutenir l’Arménie et demander à la France, à l’UE ainsi qu’à l’ONU la reconnaissance de la République d’Artsakh.

Ami du regretté Patrick Devedjian, fidèle à ses engagements et à son soutien sans faille auprès de la communauté arménienne, le président Renaud Muselier a eu l’honneur d’être le rapporteur d’une résolution pour venir en aide aux populations arméniennes déplacées dans la région de Lori.

Cette région située au nord de l’Arménie bénéficie depuis 2012 du soutien technique et financier de La Région Sud.

Riches de cette synergie, le 25 novembre 2019 à Marseille, la Région Sud et la province de Lori avaient signé un accord de coopération.

Maître d’œuvre sur le terrain, c’est le Fonds arménien de France Sud présidé par Richard Santourian qui supervise les différents projets et mène à bien les réalisations.

Après la présentation de la résolution par Renaud Muselier, le conseiller régional RN Jean- François Luc a pris la parole pour apporter également son soutien pour l’attribution de cette subvention de 50 000 € votée à l’unanimité par l’assemblée.

Nous rappelons qu’une subvention exceptionnelle de 60 000 € sous l’égide du CCAF Sud avait déjà été attribuée par la Région au début du conflit pour permettre l’acheminement d’aides humanitaires par avion-cargo en Arménie, gage d’une solidarité exemplaire.

RECONNAISSANCE DE LA RÉPUBLIQUE D’ARTSAKH !

Après les votes historiques du Sénat, de l’Assemblée nationale, des Assemblées de Corse et de Paris, des multiples Conseils départementaux, régionaux et des nombreuses municipalités, la Région Sud a apporté son soutien plein et entier aux Arméniens d’Artsakh.

Sous la volonté forte du président Muselier et le travail intensif de son cabinet toujours à l’écoute et réactif dans les prises de position, le Conseil régional a également voté une résolution demandant à la France, à l’UE et à l’ONU de reconnaître officiellement la République d’Artsakh.

Ce vote est un symbole de cette vague d’émotion et de soutien au peuple arménien qui subit des attaques meurtrières, touchant indifféremment les victimes civiles et militaires avec des exactions et des crimes de guerre avérés par plusieurs observateurs internationaux.

Il est urgent et impératif que l’exécutif soit à l’écoute de ses parlementaires et des nombreux responsables politiques qui dénoncent l’attitude criminelle et terroriste des États turc et azéri.

Insulté sans vergogne depuis Ankara par le sultan Erdogan qui menace l’Europe, le Président Emmanuel Macron doit porter haut la voix de la France en reconnaissant la République d’Artsakh.

Alain Sarkissian