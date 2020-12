Le jeudi 17 décembre 2020, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, réuni lors de sa quinzième session, a décidé d’inscrire le « pèlerinage au monastère de l’apôtre Saint Thaddée » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Déclaration de l’Armenie

Déclaration de S.E.M. l’Ambassadeur Christian TER STEPANIAN, Délégué permanent de la République d’Arménie auprès de l’UNESCO à l’occasion de l’inscription du « Pèlerinage au Monastère de l’apôtre Saint Thaddée » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité lors de la quinzième session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le 17 décembre 2020

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité,

Je voudrais, en premier lieu, remercier l’organe d’évaluation pour le travail effectué et le Comité pour avoir décidé l’inscription du « pèlerinage au monastère de l’apôtre Saint Thaddée » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Nos remerciements vont également à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce dossier.

La République d’Arménie se félicite d’avoir porté ce dossier multinational de candidature en étroite coopération avec la République Islamique d’Iran sans laquelle cet élément n’aurait pu connaître cette célébration.

Venant après l’inscription du Monastère Saint Thaddée sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, cette nouvelle initiative témoigne, une fois encore, de l’esprit de tolérance et de l’attachement à la diversité culturelle qui inspirent la démarche de la République islamique d’Iran. Elle constitue également un exemple éloquent de coexistence entre l’islam et la chrétienté.

Cette inscription nous fait chaud au cœur ; elle rend, en effet, un bel hommage aux communautés concernées, ces pèlerins arméniens, venant d’Iran, d’Arménie ou d’ailleurs qui, durant des siècles, forts de leur identité arménienne et de leur foi chrétienne, ont perpétué dans le temps cette célébration, avec ses rites religieux et ses traditions, comme un évènement socioculturel incontournable et indissociable de l’environnement local, façonnant ainsi la mémoire culturelle de ce pèlerinage.

Nous nous réjouissons enfin que cette inscription vienne nourrir les relations d’amitiés et de coopération qui unissent la République d’Arménie et la République islamique d’Iran et conforter l’entente harmonieuse entre nos deux nations.

Je vous remercie pour votre attention.