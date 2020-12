Robert Kotcharian en visite privée à Moscou

L’ancien président arménien Robert Kotcharian avait prévu de se rendre à Moscou au plus fort de la guerre contre l’Azerbaïdjan pour tenter d’user de l’influence qu’il pensait avoir encore au Kremlin en vue d’obtenit une aide plus marquée de la Russie. Il aurait même eu le feu vert de son ennemi juré le premier ministre Nikol Pachinian, dont la justice l’avait mis en prison dès juillet 2018 et l’en avait laissé sortir conttre cauction en mai 2020, après plusieurs aller retour, mais un test covid positif, avait-on dit alors, l’avait empêché de se rndre à la dernière minute dans la capitale soviétique. C’est (...)