Le gouvernement arménien annonce des plans d’aide temporaires aux réfugiés de l’Artsakh

Le gouvernement arménien a approuvé jeudi 17 décembre deux programmes pour l’emploi destinés à titre temporaire aux réfugiés du Haut-Karabagh ayant fui en Arménie durant la guerre. Ces programmes visent en particulier, à créer des emplois dans le public pour les réfugiés arméniens restant dans le pays et dont le retour au Karabagh n’a pas encore été programmé. La déclaraton afférente du gouvernement arménien précise pas combien d’entre eux seront éligibles à ces programmes. Elle dit seulement qu’ils pourront travailler jusqu’à trois mois et recevront un salaire de 8 000 drams (15$) la journée. Le gouvernement s’engage aussi à financer la formation pour des réfugiés sans emploi désireux d’acquérir de l’ experience dans de nouveaux secteurs d’activités. Il rétribuera chacun de ces interne à hauteur de 100 000 drams mensuels et compensera leursemployeurs pour toutes les taxes occasionnées. “Il s’agit là de programmes à court terme qui n’ont pas vocation à encourager des emplois durables … car les programmes d’encouragement à long terme sont prévus en Artsakh (Karabakh). Ils permettront aussi aux citoyens de l’Artsakh d’avoir des revenus réguliers”, a précisé le ministre du travail et des affaires sociales Mesrop Arakelian lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à Erevan. Le gouvernrment a aussi annoncé une assistance financière de trois mois aux familles en Arménie et au Karabagh hebergeant temporairement des Arméniens du Karabagh qui ont perdu leurs foyers durant la guerre. Elles recevront 30 000 et 45 000 drams respectivement pour chacune des personnes qu’elles hébergent. Selon les autorités à Stepanakert, au moins 90 000 civils, soit quelque 60% de la population du Karabagh ont quitté leurs foyers pendant la guerre. La plupart se sont réfugiés en Arménie. Au moins 40 000 Arméniens du Karabagh seraient rentrés dans leurs foyers ou dans le Karabagh depuis la fin des hostilités.